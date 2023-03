Este sábado se pone fin a nueve años en que los aficionados no pudieron disfrutar de la banda y si bien realizaron una que otra presentación, lo de este sábado será el retorno oficial de los de Concepción.

Este sábado 11 de marzo de 2023 se marca el retorno oficial de Los Bunkers a los escenarios, quienes tras nueve años en el cual decidieron alejarse y tomar caminos por separados, escucharon el clamor del pueblo y optaron por regresar junto a todos sus éxitos.

Y si bien realizaron algunas presentaciones como la recordada en la Plaza Baquedano durante los días del estallido social en dicimebre de 2019 o hace unos días en la discoteque Blondie para 500 personas, lo que ocurrirá este sábado y domingo en el Estadio Santa Laura era lo que los seguidores de los intérpretes de "Ahora que no estás", esperaban con ansias.

Para las redes sociales del grupo, su baterista Mauricio Basualto comentó sobre las sensaciones que van percibiendo a horas del reencuentro con el público. Para el músico, solo hay felicidad por estos días.

"En estos momentos tengo como una especie de alegría. A pesar de mi manera de ser, me gusta saber que el grupo es tan querido, por ejemplo. Creo que es bueno, es bueno que tu trabajo sea querido por la gente", comentó el baterista.

La ansiedad va en aumento y Basualto agradece el cariño que percibe de la gente y eso lo hace tener mucha expectativa de lo que harán en el escenario. "Realmente creo que las canciones han generado en la gente un cariño que ha perdurado en el tiempo y que ha pasado en generaciones. Tengo expectativa y quiero saber qué se va a sentir", reveló.

ver también Estadio Seguro rectifica aforo del Superclásico del domingo

Por último, valoró el hecho que existan seguidores que tienen su entrada desde hace mucho tiempo, solo con la idea de verlos tocar, nuevamente. "No me imagino tener un boleto hace nueve meses para ir a ver a una banda. Tenemos una responsabilidad de cumplir con eso y me siento contento, tengo cero nervio. Creo que va a ser una fiesta para nosotros y para la gente", cerró Basualto.