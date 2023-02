Arturo Walden, más conocido como El Kiwi, está en medio de la polémica, primero, por provocar un incómodo momento con el comediante Diego Urrutia, pero también por robarle un beso sin consentimiento a la triunfadora del Festival de Viña 2023, Pamela Leiva. Esto al punto de que el reportero ahora intentó defenderse de la lluvia de críticas que le llegó después de la desubicación con la humorista.

¿Qué pasó con El Kiwi y Pamela Leiva?

En medio de un contacto con Leiva, Ivette Vergara tomó la palabra para elogiarla, indicando que "las mujeres estamos tan orgullosas de tu éxito, de cómo interpretaste cosas tan cotidianas y lo hiciste de manera tan sencilla. Más que una comediante, yo sentí que eras una show woman. Tuviste canto, bailes y tuviste besos. Hay una parte en la que yo dije... '¿Esto estará en el libreto o fue una salida de libreto?'", en referencia a los besos que le terminó dando al actor Gonzalo Valenzuela.

"No, no estaba", alcanzó a responder Pamela Leiva, antes de que El Kiwi dijera "¡Esto tampoco!", le agarrara la cara y le diera un beso.

La comediante lo frenó en seco: "Ya no se roban besos, Kiwi, los besos se dan consentidos y Gonzalo Valenzuela quiso darme un beso".

Mientras gran parte del panel del matinal se reía, Leiva intentó pasar por alto el tema con otra talla: "Eliminado Kiwi. ¡No, ándate!".

Sin embargo, los televidentes no se lo perdonaron, y desde entonces lo han reventado por el desbocado gesto que tuvo en pantalla.

El Kiwi intenta defenderse de críticas por robarle beso a Pamela Leiva.(Foto: Twitter)

El Kiwi intenta defenderse de críticas por robarle beso a Pamela Leiva.(Foto: Twitter)

¿Cómo fueron las disculpas de El Kiwi?

"Me equivoqué, para qué voy a decir otra cosa. Cero intenciones de acoso ni de faltar el respeto. Me equivoqué y ofrezco disculpas igual", partió indicando Walden, en declaraciones a LUN.

E intentó justificar que "como estábamos hablando del beso con Gonzalo Valenzuela, yo dije 'ah, yo también'".

Así se ganó las miles de críticas por su actitud, pero ahora, por lo mismo, lanzó una reflexión: "Yo tengo una hija de 23 años y no me gustaría que alguien se propasara con ella, hay que ponerse en el lugar del otro también".

El notero aseguro que a pesar de lo que ocurrió con la comediante, la buena relación se mantiene y está "todo bien".

Al mismo tiempo, El Kiwi hizo una evaluación dolorosamente realista de sus proyecciones en la TV: "Me da lata que todo el buen trabajo que se viene haciendo con el equipo se vea opacado por un error mío. Estoy contratado sólo por lo que dure el Festival de Viña. Ahora, después del beso, no creo que me quieran contratar. Soné con todas las pegas".

Y sobre las críticas de las redes sociales sostuvo que "también siento que me equivoqué. Pero, ¿quién no se ha equivocado en la vida? De repente me están crucificando como si fuese un depravado".