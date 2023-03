Kel Calderón defiende a Marcianeke y fustiga a periodistas por viral sobre The Beatles

Si bien hubo múltiples reacciones en apoyo al cantante urbano Marcianeke, después la entrevista que se viralizó evidenciando que no sabía quienes eran The Beatles; una defensa inesperada fue la que hizo Kel Calderón desde su trinchera en Instagram.

¿Qué dijo Kel Calderón de Marcianeke por entrevista viral?

La influencer no se la perdonó a los periodistas y los cuestionó duramente, en una férrea demostración de apoyo al hombre de Qué Pasa, quien se había defendido indicando que "ustedes saben que la tele siempre intenta pisotearte de alguna manera. Se les olvida que somos buenos y queridos".

Así, por su lado, la hija de Raquel Argandoña indicó por medio de sus historias que "esto no se hace. No saben la rabia que me dio ver este video, sobre todo las risas de burla al final".

"Sorry, pero este cabro está súper lejos de necesitar la promo de este programa", advirtió Kel.

Y recalcó que "en lugar de agradecer que les dedicó tiempo y buena onda, se burlan".

"Lo único que te debe dar vergüenza al ver este video es como se ríen de su invitado", remató la influencer.