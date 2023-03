Pamela Leiva se lanzó con todo a criticar la presencia de Mauricio Israel en la televisión chilena actual, principalmente por el pasado conocido que tiene el comentarista de farándula y por el que terminó yéndose de Chile.

¿Qué dijo Pamela Leiva sobre Mauricio Israel?

Tras el incómodo momento que vivió con El Kiwi durante Viña 2023, Jean Philippe Cretton le preguntó a la comediante en PH: "¿Hay algún machista de hoy de la industria que a ti te genere una especial cosa? ¿Como que paremos la tontera?".

Entonces, la gran triunfadora del certamen viñamerino aseguró que "hay personas que hoy día están en algunos espacios que no sé por qué se le dan cabida, a personas que públicamente han maltratado a mujeres".

"A mí me llama tremendamente la atención que le den pantalla a una persona como Mauricio Israel. No entiendo por qué alguien como él se le sigue dando pantalla", disparó la comediante.

Cuestionando duramente la carga que tiene el también comentarista deportivo, Pamela recalcó que es "una persona que está comprobado que dejó hijos, que fue muy bullado todo lo que pasó con él".

"De verdad me sorprende verlo, no lo entiendo. No me gusta tampoco", puntualizó.