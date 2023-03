Como era de esperarse, en su nueva política de defenderse de todo, Mauricio Israel se decidió a responderle a Pamela Leiva, después de que la comediante barriera el piso con él, durante su participación en el programa PH, que se emitió el viernes pasado.

"A mí me llama tremendamente la atención que le den pantalla a una persona como Mauricio Israel. No entiendo por qué alguien como él se le sigue dando pantalla", disparó la comediante en Podemos Hablar de Chilevisión.

¿Qué respondió Mauricio Israel a Pamela Leiva?

Este lunes, Israel solicitó específicamente tanto a su jefatura como a sus compañeros de panel en Sígueme y Te Sigo, para responderle a la gran triunfadora del Festival de Viña 2023.

En ese momento indicó que "me llamó la atención, porque fue absolutamente extemporáneo. Estuve pensando en estos días cuál pueden ser las razones por las que ella hizo esto. Quizás está molesta conmigo porque pensé que le iba a ir mal en le festival. Después dije que había sobre reaccionado con el tema del Kiwi".

"Yo lo que le quiero decir es muy simple, llegar arriba en una rueda cuesta muchísimo. Cuesta muuuucho, mucho. A todos los que estamos acá nos ha costado mucho trabajo que hacemos, hemos tenido que pasar por muchas cosas y cuando uno llega a la cresta de la ola y se cae, el porrazo duele... Pero ¡ufff!"

"Ella hizo afirmaciones que no son ciertas en ese programa, que no las voy a entrar a discutir, simplemente le quiero decir que nadie puede cancelar a otra persona. Nadie se puede convertir en un juez para decir que yo maltrato mujeres o que todo lo que yo hice está comprobado, porque se ha demostrado en el tiempo, que muchas de las cosas que se decían no son ciertas", puntualizó.

Pero la respuesta de Israel no terminó ahí. Con música rimbombante de acción de fondo, el panelista del programa de TV Más, arremetió nuevamente planteando que "hoy estás pasando por un buen momento. Te fue muy bien en el Festival de Viña, te están invitando a los programas de televisión, te invitaron a La Moneda para el 8M (...) Ojalá puedas seguir subiendo y llegues arriba, para que sepas lo que es la miel del éxito. Pero el éxito de verdad".

"Y espero que nunca te caigas. Y si algún día te llega a pasar algo, ni Dios lo quiera, créeme que yo no voy a hacer leña del árbol caído. Jamás te cancelaría. Porque pasó con Copano que dijo que yo era el 'Abogado de los cancelados'. Ahora en este pseudo progresismo es muy fácil hacer pedazos a todo el mundo. Dicen por ahí que este nuevo feminismo es como el machismo antiguo. Pero más allá de eso, nadie tiene el derecho de cancelar a nadie".

"Y si algún día te llega a pasar, voy a usar un argumento que dijo Voltaire en algún minuto: Puede que no esté de acuerdo, y nunca voy a estar de acuerdo, con lo que tú digas, pero siempre voy a defender el derecho que tienes a decirlo. Yo voy a luchar para que a ti no te pase, que alguien aparezca cancelándote", recalcó.

"Nadie tiene el derecho a juzgar, ni menos a cancelar, que está súper de moda en el día de hoy. Mucha suerte, Pamelita. Un beso", culminó irónico Israel.