¿Quiénes son los coach de la segunda temporada de The Voice Chile? Esta es la nómina completa

La segunda temporada de The Voice Chile tomó forma en los últimos días, con múltiples confirmaciones y ahora ya se sabe definitivamente quiénes son los coachs confirmados para los próximos episodios del espacio de Chilevisión.

La franquicia televisiva vuelve a las pantallas este semestre, de la mano de Diana Bolocco quien debutará en la señal de Viacom, para acompartir la conducción del espacio con Julián Elfenbein, rostro ya conocido de la producción.

El regreso de The Voice promete muchas novedades para su nuevo ciclo. Pero por mientras, revisamos quienes entrenarán a los participantes en el avance de las etapas.

¿Quiénes son los coach para la nueva temporada de The Voice Chile?

- Prince Royce

El hombre ha hecho múltiples colaboraciones en diversos géneros como el reggaeton y el pop, con renombrados artistas como Jennifer López, Shakira, Daddy Yankee, Bad Bunny, Maluma, Snoop Dog, Becky G, Farruko, Selena Gomez, Chris Brown y Nicky Jam. Además, ya tiene experiencia en el mundo de The Voice, porque fue el coach ganador durante dos temporadas de The Voice/La Voz Kids en Estados Unidos y participó en The Voice/La Voz México como co-coach/mentor con los coaches Wisin y Yandel.

- Francisca Valenzuela

La compositora actualmente radicada en Los Angeles, Estados Unidos, es la segunda confirmada del espacio prime de Chilevisión. La intérprete cuenta cinco álbumes de estudio: Muérdete la lengua (2007), Buen soldado (2011), Tajo abierto (2014), La fortaleza (2020) y Vida tan bonita (2022). Se ha presentado con éxito dos veces en el Festival de Viña del Mar y en tres ocasiones en Lollapalooza Chile, además de que en noviembre pasado concretó su primer Movistar Arena en solitario, con un show tremendamente exitoso y emotivo.

- José Luis Rodríguez

El cantante venezolano, que cuenta con una amplia y estrecha relación con Chile, a través de sus más de 60 años de carrera, siempre vigente sobre los escenarios, siendo uno de los cantantes latinos más importantes de la historia. Ha lanzado más de 30 álbumes, con el último Agradecido (2019), como su más reciente crédito discográfico.

- Beto Cuevas

El ex vocalista de La Ley es el único que repite la experiencia de ser coach en el programa, tras haber participado el año pasado en el estelar. Más de 30 años de carrera artística lo avalan, desempeñándose como cantante, músico, compositor, productor y actor. Dentro de sus hitos más recientes, están las cuatro fechas del concierto desenchufado que realizó en julio pasado a modo de celebración de los veinte años del histórico MTV Unplugged de su ex banda, La Ley.