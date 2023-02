Un popular cantante internacional cierra nómina de coachs para The Voice Chile: ¿Quién es?

The Voice Chile tiene el pie en el acelerador para su segunda temporada y ahora reveló a la figura internacional que cierra la nómina de coachs para los nuevos episodios.

El programa se está preparando para su regreso esta vez con la presencia de Diana Bolocco, quien se sumó a Chilevisión a principios de enero, para compartir la animación del espacio con Julián Elfenbein.

¿Quién se sumó a The Voice Chile como coach?

Se trata nada menos que de Prince Royce ha hecho múltiples colaboraciones en diversos géneros como el reggaeton y el pop, con renombrados artistas como Jennifer López, Shakira, Daddy Yankee, Bad Bunny, Maluma, Snoop Dog, Becky G, Farruko, Selena Gomez, Chris Brown y Nicky Jam.

De hecho, la semana pasada sumó una nueva colaboración con el lanzamiento del sencillo y videoclip de Le doy 20 mil, entrando en contacto con el rey del dembow, El Alfa.

Contando 12 años de trayectoria, ahora Prince Royce está nominado en cinco categorías al Premio Lo Nuestro 2023 que se llevarán a cabo el próximo 23 de febrero.

Aparte de eso, el hombre tiene una estrecha relación con Chile, a tal punto de que ha llenado el Movistar Arena múltiples veces, se ha presentado con gran éxito en Viña del Mar (2012 y 2018) y ha participado en la Teletón de Chile en el 2011, 2014, 2016 y 2020.

En tanto, lo más importante es que ya tiene experiencia en el mundo de The Voice, porque fue el coach ganador durante dos temporadas de The Voice/La Voz Kids en Estados Unidos y participó en The Voice/La Voz México como co-coach/mentor con los coaches Wisin y Yandel.