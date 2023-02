La revelación de una serie de audios capturados para la investigación del caso contrabando de relojes revelan que Tonka Tomicic supuestamente sí conocía los negocios ilícitos que mantenía su esposo Marco Antonio López, Parived.

¿Qué comentó Tonka a su esposo Parived sobre sus negocios ilícitos?

Fue el sitio Interferencia el que lanzó los nuevos antecedentes de las indagatorias que la semana pasada condujeron a un allanamiento del domicilio de la animadora de Canal 13.

Se trata de la primera parte de un reportaje que se extenderá por tres domingos seguidos, sobre la investigación que mantiene la PDI, donde se establece que la ex modelo si tenía conocimiento sobre el supuesto contrabando, al punto de hacerle sugerencias a su marido sobre cómo actuar cuando supo que las pesquisas de las autoridades estaban en curso.

Los periodistas Laura Landaeta y Diego Ortiz relatan en la publicación que "'hay que hacerse el hueón', le dice Tonka Tomicic a su marido. Eran las 13:31 horas del jueves 3 de octubre de 2019 y en una corta pero intensa llamada telefónica, que duró solo 131 segundos, Parived le cuenta a su esposa que su amigo Domingo Jalil tiene los teléfonos intervenidos y que está siendo investigado por la PDI. Quizás él también".

Además, reportan que "en la misma conversación telefónica, con la voz quebrada y evidente nerviosismo, Parived le decía a Tonka: 'Me preocupa que una situación legal puede ser muy dañina para ti, porque si se dan cuenta, pueden entrar en un tema negativo, un tema que es responsabilidad mía, pero que te va a afectar, porque hablamos de algo legal. Y eso es muy delicado, hay que ser super cuidadosos'".

Así es como se llega a un punto en que el artículo sostiene que "la sugerencia de Tonka Tomicic fue 'hacerse el hueón' y seguir hablando con Jalil, para no delatarse. Parived le contestó que un tal Guido le recomendó no hablarle más (a Jalil), y que en estos momentos y dadas las circunstancias, su sugerencia no era la mejor".

"Al final, la animadora optó por dejar la conversación hasta ahí, le dijo a su marido que se cambiaría de ropa -venía saliendo de una emisión del matinal Bienvenidos- y que se iría a la casa para 'almorzar y conversar' del tema", concluye la publicación.

El viernes pasado, Tonka Tomicic rompió el silencio ante la situación que está viviendo su familia, y en ese momento reveló que su relación con Parived estaba quebrada, decidiendo separarse, además de que se encargó de recalcar su nula vinculación con los delitos investigados.

"Me han involucrado en algo en que no estoy involucrada. Como bien dijo el fiscal, yo no estoy siendo investigada, no hay nada en mi contra, yo no tengo nada que ver con el caso", puntualizó.