Es momento de conocer qué secretos esconde The Nun II o La Monja 2, secuela de la taquillera película de terror estrenada en 2018.

Esto porque se acaba de liberar el primer trailer de la película que promete contar el verdadero origen del mal.

Sobre todo cuando los espectadores se reencuentren con la Hermana Irene, a quien la siguió el espíritu que conoció en la historia anterior.

Se trata del nuevo capítulo tanto para la trama de The Nun, como para ampliar el Universo de El Conjuro, la multimillonaria saga creada por James Wan.

Revisa el trailer de La Monja 2:

Si bien la crítica arrasó con la primera parte, arrojándole encima lapidarias evaluaciones. La taquilla de la mano del público dijo lo contrario. Gracias a eso se garantizó una secuela que incluso cuenta con su protagonista original.

Cuál es la trama

En 1956, los siniestros parajes de Francia son el escenario para el asesinato de un sacerdote. Un mal se está extendiendo.

La secuela del gran éxito mundial sigue a la Hermana Irene cuando una vez más se encuentra cara a cara con Valak, la monja demonio.

Cuándo se estrena La Monja 2

La película de terror se estrena el próximo 7 de septiembre en Latinoamérica. Mientras que en Estados Unidos debutará a partir del 8 del mismo mes.

El Universo de El Conjuro es la franquicia de terror más taquillera de la historia, al recaudar más de 2 mil millones de dólares de taquilla en todo el mundo.

Cuatro títulos de la franquicia han recaudado más de $300 millones en todo el mundo cada uno (La Monja, $366 millones; El Conjuro 2, $322 millones; El Conjuro, $320 millones; Annabelle: Creación, $ 307 millones).

Además, los siete títulos que componen la saga hasta ahora han recaudado cada uno más de 200 millones.

Eso sí, The Nun es la película con mayores ingresos de todo el conjunto, con más de 366 millones de dólares de taquilla en todo el mundo.

La Monja 2 se prepara para asustar nuevamente en diciembre.

Qué actores aparecen en la película

Taissa Farmiga (The Nun, The Gilded Age) regresa para interpretar a la atormentada hermana Irene.

A ella se suman otros como Jonas Bloquet (Tirailleurs, The Nun), Storm Reid (The Last of Us, The Suicide Squad) y Anna Popplewell (Cuento de hadas, trilogía Las crónicas de Narnia).

En tanto, Bonnie Aarons también repetirá su papel de la siniestra monja Valak.

Michael Chaves dirige esta secuela, tras poner a prueba sus credenciales con The Conjuring: The Devil Made Me Do It.

El guión core por parte de Ian Goldberg y Richard Naing (Eli, The Autopsy of Jane Doe) y Akela Cooper (M3GAN, Malignant), con una historia de Cooper, basada en personajes creados por James Wan y Gary Dauberman.