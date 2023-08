Un fuego cruzado se está registrando entre el animador, Nacho Gutiérrez y Carola de Moras.

Si bien el rostro de Canal 13 ha manifestado en más de una ocasión que nunca ha sido cercano a la ex animadora del Festival de Viña, un hito marcó el quiebre definitivo entre ambos.

Todo se puso color de hormiga, cuando en el juicio que él enfrentó por discriminación ante Chilevisión, ella terminó inclinándose a favor del canal. Incluso cuando todos los testimonios apuntaban a lo contrario.

Así fue que cuando promocionó su nuevo programa El Purgatorio en el matinal Tu Día, Nacho Gutiérrez disparó una vez más en contra de De Moras.

En ese momento, le preguntaron si la animadora se dejaría caer eventualmente en su funeral. Gutiérrez fue tajante: “No creo y no me gustaría que lo hiciera”.

Nacho recordó que Carola le hizo daño durante el proceso judicial que él, finalmente, terminó ganando. Aún así, manifestó que “su imagen me genera un poco de angustia. La traición la sentí con gente que quería… y yo a ella no la quería” .

La advertencia de Nacho Gutiérrez

Y ya que estaban con vuelo en esa dinámica, Nacho Gutiérrez recordó una advertencia que le hizo a Marcela Vacarezza. Específicamente, sobre el oscuro futuro si De Moras hacía dupla con Rafael Araneda.

“Creo que a ella nunca le interesó ser pareja televisiva con nadie. Todo lo que le dije (a Marcela) que iba a pasar, (Carolina) se lo hizo a Rafa” , sentenció categórico.

Nacho no entró en detalles sobre qué fue lo que Carola hizo específicamente, porque “no es mi historia, es la de Rafael. Por lo bajo, mintió”.

Antes de cerrar, el animador de El Purgatorio aseguró que no tiene intención de toparse nuevamente o compartir con Carola de Moras.

“Me he encontrado con ella en pasillos y no la he saludado (…) Ojalá que haya entendido la gran cantidad de dolor que le causó a mucha gente” , remató.

La respuesta de Carola de Moras

No es que la animadora salió a responder directamente a los dichos de su enemigo. La modelo habló por intermedio de la periodista Cecilia Gutiérrez.

La panelista de Zona de Estrellas expuso al aire el intercambio de mensajes que tuvo con la ex animadora de Buenos Días a Todos.

“Ha pasado tanto tiempo desde que Ignacio Gutiérrez viene con la misma historia. Que no me queda más que asumir que está obsesionado con difamarme y desprestigiarme” , advirtió.

Además, sostuvo que “yo no lo eché del canal, ni tuve nada que ver con todo su problema”.

Los incendiarios dichos continuaron planteando que “que le reclame a quien él demandó, no a mí”.

“Por lo demás, una persona que se refiere permanentemente hacia una mujer de esa forma, claramente no es confiable” , subrayó.

A eso se suma que Cecilia aseguró que Carola de Moras “me mostró las conversaciones privadas, donde le dice: ‘Tomémonos un café, quiero trabajar contigo. Y tengo una pena gigante’. Pero él nunca le respondió”.