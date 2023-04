Universidad Católica siempre se ha caracterizado por tener una buena captación de talentos a lo largo de todo Chile y también en el extranjero. Los cruzados, a lo largo de su historia, ha sido un modelo para otros clubes de posicionar varios jóvenes futbolistas surgidos de su cantera para sus primeros equipos cada año.

No obstante, existe un caso que ha causado curiosidad en la precordillera y se trata de Ousman Touray. El delantero de 20 años es de ascendencia afroamericana y hoy es parte del equipo de Proyección de la UC e incluso ya marcó un gol contra Colo Colo.

Por lo mismo, es que en una entrevista con Cruzados, el mismo atacante dio detalles de cómo fue su arribo al cuadro universitario, la cual fue a través de una aplicación denominada B-Talent Star.

"Un scout (Benjamín Ruiz) me trajo. Vio mis videos y me dijo que viniera a probar suerte. Las primeras semanas fueron difíciles, porque no hablo el idioma, pero me acostumbro día a día y todos me han tratado como familia", sostuvo Touray.

El joven delantero llegó a la UC a través de una App | Foto: ous_101, Instagram

En cuanto al gol anotado contra el Cacique, el ariete expresó que "era mi segundo partido, entré en el complemento. El técnico me pidió que ingresara y que jugara como sabía. Lo pude hacer, anoté en un partido difícil y fue muy emocionante", agregó.

Pero ¿En qué consiste la App B-Talent Star? Es una plataforma en la cual los futbolistas a nivel mundial pueden probarse en los diferentes clubes del continente a través de una serie de ejercicios.

De momento, Ousman se quiere continuar consolidando en el equipo de Proyección de la Franja y si en el futuro tiene alguna chance de formar, por qué no, el primer equipo de la UC.