Se acabó de la temporada 2024 del fútbol chileno y ahora se le dio el vamos al inicio del mercado de fichajes, donde los distintos equipos del balompié nacional comienzan a armar lo que serán los planteles para el próximo año.

En los últimos días, uno de los nombres que ha sonado con fuerza para regresar a nuestro país es el de Erick Pulgar, mediocampista y figura del Flamengo de Brasil, producto de un supuesto tema familiar.

¿Los equipos que estarían interesados en Pulgar? Trascendió en los diversos medios de comunicación que el campeón de la Copa América con La Roja estaría siendo seguido desde cerca por Universidad Católica y Colo Colo.

Erick Pulgar le cierra las puertas a Colo Colo y Universidad Católica

Este sábado 21, el propio futbolista de 30 años sacó la voz en su cuenta de Instagram y publicó una story donde despejó todas las dudas ante los rumores que lo acercan al cuadro de la Franja Cruzada o al Cacique.

“Buenas tardes a todos, quería aclarar algunas cosas que veo en la prensa. Después de una temporada difícil con mi club, estoy disfrutando de unos días de vacaciones en Chile antes de volver a Brasil”, partió diciendo el centrocampista.

Pulgar seguirá disfrutando de sus vacaciones en nuestro país | FOTO: Jonathan Duenas/Mexsport/Photosport

“No estamos hablando con ningún club chileno, no está en mis planes volver a jugar en Chile por ahora y tampoco estoy con ningún drama familiar ni nada de parecido. Por suerte todos en mi familia y amigos estamos muy bien, así que me gustaría pedir que no inventen cosas, que no den por ciertas cosas que son falsas, hacen daño a las personas y desinformar y confunden a la gente. Gracias, que tengas un buen fin de semana”, finalizó.

La publicación que subió Erick Pulgar en su Instagram:

¿Hasta cuándo tiene contrato Erick Pulgar con el Flamengo de Brasil?

Un dato no menos es que el volante chileno finaliza contrato con el “Mengão” en diciembre del 2025.