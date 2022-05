Aaron Astudillo tuvo una gran tarde con la Universidad Católica en la victoria por 2-0 ante Unión La Calera por el Campeonato Nacional. El lateral derecho fue un aporte fundamental con un centro bajo para que Fernando Zampedri anotara el 1-0 parcial.

El formado en la UC se muestra contento tras el compromiso: "Muy bien, muy feliz, con mucho optimismo, con tranquilidad sabiendo que era un partido difícil y tratar de devolver la confianza que me dio el profe", expresa en diálogo con TNT Sports.

Astudillo menciona las claves que le permitieron proyectarse en ataque, una fórmula que ler permtió encontrar a Zampedri en el área para el primer tanto: "Tratar de hablar con el central que está por mi lado para que me de la confianza de pasar y que él me cubra por el mismo lado, así lo hablamos con Tomi (Astaburuaga) y el profe (Ariel Holan) igual me dio la confianza para poder pasar y así se dio".

El profesional de 22 años está a gusto con el trato de sus compañeros en la UC: "Muy feliz siempre, me cobijan, me hablan, yo lo tomo de muy buena manera".

El futbolista pone tranquilidad y revela que no sufre una lesión: "Todo bien, todo correcto sólo que casi me apretó y por precaución preferí el equipo, porque me podía pasar algo antes", finaliza.