Universidad Católica buscará este miércoles volver a la victoria, cuando enfrente a Huachipato en el estadio El Teniente de Rancagua a las 20:30 horas.

Los dirigidos por Ariel Holan ya llevan 4 fechas sin conocer la victoria, por lo que un triunfo es fundamental para no perderle la pisada a los líderes del torneo.

La gran duda que tiene el técnico argentino para enfrentar a los acereros es Alexander Aravena. El ex estratega de Independiente de Avellaneda, aún no se decide si poner o no al "Monito" desde el arranque.

El último partido de Aravena fue contra Colo-Colo. (Photosport)

En caso de que Aravena sea titular, el gran damnificado sería Daniel González, quien saldría del equipo titular. La posible formación de la UC con Aravena desde el arranque sería: Matías Dituro en el arco; Byron Nieto, Branco Ampuero, Alfonso Parot y Eugenio Mena en defensa; Ignacio Saavedra, César Pinares y Cristian Cuevas en el mediocampo, dejando en delantera a Di Santo por derecha, Zampedri por el centro y el ya mencionado Aravena por izquierda.

Recordemos que la UC marcha cuarto en el Campeonato Nacional con 19 puntos, 4 menos que el líder Cobresal que tiene 23 puntos.