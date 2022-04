Universidad Católica sumó su quinta derrota en el Campeonato Nacional durante este sábado ante Deportes La Serena y dejó muchas dudas para el compromiso ante Sporting Cristal por Copa Libertadores.

Tras el compromiso y en conversación con TNT Sports, Alfonso Parot entregó su punto vista con relación al equipo que lanzó Cristián Paulucci ante los granates, donde hubo 10 cambios en relación al compromiso con Talleres el pasado miércoles.

"No pasa el tema por los once que empezaron. Somos un equipo muy competitivo, tenemos un plantel amplio, donde hay dos jugadores por puesto, donde están todos capacitados la verdad para jugar. Hoy lamentablemente, como nos viene pasando hace ya varios partidos, nos generan muy poco y nada que llegan nos hacen el gol", sostuvo Poncho.

"Levantar la cabeza, tenemos un partido súper importante la próxima semana que es la Copa Libertadores acá en nuestra casa, con nuestra gente. A levantar la cabeza todos juntos y corregir los errores, ver como podemos solucionar los temas y salir con todo el martes", agregó.

En cuanto a los esquemas utlizados en los últimos partidos, el lateral expresó. "Somos jugadores capacitados para jugar varios sistemas. El 4-3-3 lo venimos manejando hace años, que fue los que nos llevó a conseguir tantos títulos consecutivos. Hemos trabajado otro sistema que nos sale bien en la semana, en los entrenamientos, en los partidos a rato hacemos grandes minutos, pero no podemos concretar y la que nos llegan nos hacen el gol".

"Obviamente el rendimiento es individual y te lleva a bajar un poco lo colectivo, pero no hemos mal, mal, mal. Creo que tenemos buenos momentos, pero lamentablemente no podemos concretar, no podemos profundizar muchos y crear ocasiones de gol claras. Lo lamentable es que no llegan una o dos veces y nos convierten", añadió.

También abarcó el próximo duelo ante Sporting Cristal por Copa Libertadores y la importancia de rearmarse para aquello. Además, agradeció a los hinchas que asistieron al encuentro de este sábado.

"Lógico, a descansar ahora y ya mañana (domingo) volver al entrenamiento pensando en la Copa Libertadores. Aprovecho de agradecer a toda la gente que nos alentó todo el tiempo, sentimos todo el cariño y estamos muy agradecidos", cerró.