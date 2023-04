El clásico universitario está a la vuelta de la esquina. Cruzados y azules se enfrentarán en el estadio Ester Roa Rebolledo a las 12:00 horas del día domingo.

Hoy en conferencia de prensa, Holan se refirió a la polémica con Buljubasich, en donde se especulaba que su relación estaba rota. "En cualquier relación humana hay diferentes puntos de vista. Mi relación con 'Tati' es excelente. El, además, de ser un gran director deportivo es una mejor persona".

"Esto es como un matrimonio, es imposible que no haya discusiones. Nosotros intercambiamos opiniones, pero siempre en el marco del respeto, que caracteriza al club y nuestra relación. Repito, la relación personal y profesional con él es la mejor", continuó diciendo Holan.

Ariel Holan desmiente quiebre con el Tati. (Photosport)

El técnico argentino también tuvo palabras sobre como ve este importante partido. "Es un Clásico, estos partidos son disputados y a veces se dan en un terreno de partidos tan importantes, que aparecen cosas nuevas. Veremos cuál de los dos equipos, en las características de estos partidos, prevalece sobre el otro"

Para cerrar, Holan se refirió a su sanción y analizará si verá el partido desde el palco o desde el hotel. "No esperaba esta sanción de ningún modo, mañana en el hotel veré qué es lo mejor para el grupo, pero aún no lo he decidido. Será algo que veré antes del partido y aún no está definido"