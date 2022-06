Universidad Católica completó su inter temporada al mando de Ariel Holan y debutará esta tarde ante Unión San Felipe por Copa Chile, compromiso que le servirá al técnico argentino para ver la evolución del equipo desde su llegada a la espera de que se abrochen refuerzos para la segunda parte del año.

Es precisamente en este ítem donde los cruzados están expectantes por la llegada de Mauricio Isla, quien tendría todo acordado para llegar a la UC y ayer logró destrabar su salida del Flamengo para jugar por primera vez en el fútbol chileno.

El regreso de Mauricio Isla no solo sería un bombazo para el fútbol chileno y el regreso de uno de los jugadores más icónicos de la generación dorada, sino que un plus para el Campeonato Nacional 2022 y la competitividad del fútbol chileno.

Pinares es clave para Ariel Holan. | Foto: Agencia UNO

¿Isla no más? No. Según cuenta el periodista Marco Escobar de DIRECTV Sports, “Mauricio Isla es el segundo refuerzo de Universidad Católica y César Pinares será el tercero. Además, Matías Dituro regresará al club, no tiene ofertas de España y no quiere volver a Argentina”.

Con Pinares y Dituro, Holan suma dos jugadores que en su primer ciclo fueron claves para alzarse con el Campeonato Nacional y, ahora, buscará hacer lo mismo y remontar la diferencia que tiene con los líderes.

Universidad Católica busca incansablemente volver a los primeros lugares y, si bien a principio de año los hinchas criticaron el nivel de los refuerzos que llegaron, con estas tres nuevas incorporaciones -sumada a la de Daniel González- los cruzados buscarán ir con todo por un inédito Penta campeonato en el fútbol chileno.