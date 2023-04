César Pinares volvió tras un par de semanas de ausencia en Universidad Católica y lo hizo nada más ni nada menos que ante Colo Colo, donde ingresó en el segundo tiempo y dejó buenas sensaciones tras su para.

En conversación con Las Últimas Noticias, Pinares contó el sacrificio que tuvo que hacer para poder decir presente junto a los cruzados en un duelo de vital importancia ante el siempre complicado Cacique.

“Me sentí bien, hace tiempo que no jugaba porque había entrado hace tres semanas al quirófano y tuve problemitas personales. Pude entrar normal y no me costó tanto la vuelta”, aseguró al medio previamente citado el formado en Colo Colo.

Pinares entró en el segundo tiempo entre albos y cruzados. | Foto: Photosport

Pinares cuenta que “Me hice un bloqueo facetario en la espalda, porque tenía un problema en la vértebra de nacimiento. Soy más propenso a hacer lumbago y es la forma para arreglarme la espalda. Se pone en la zona analgésicos, corticoides, ahí está la solución para aliviar el dolor que es en la zona baja de la espalda”.

La previa del partido estuvo marcada por una fatalidad para el volante cruzado: “A nivel personal, falleció mi abuela. Fue una semana muy difícil, pero hay que seguir adelante con el apoyo de la familia y seguir trabajando”.

Pinares y el resto del plantel de Universidad Católica piensan dejar rápidamente en el olvido el compromiso ante los albos y ahora se concentrarán de lleno en lo que será el partido ante O’Higgins el próximo sábado 22 de abril.