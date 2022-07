Universidad Católica está sucumbida en una crisis futbolística y que la tienen lejos de las primeras posiciones del Campeonato Nacional. El elenco que dirige Ariel Holan se encuentra en la undécima ubicación a 17 puntos de Colo Colo y que el sueño del pentacampeonato ya parece ser lejano, tal como lo dijo su propio DT.

Coke Hevia analizó la derrota de la UC frente a Palestino y se refirió a lo de este discurso de realizar la hazaña por lograr un nuevo título. Sin embargo, el periodista fue claro en señalar que el objetivo de Los Cruzados es meterse en competencia continental.

"Déjense de mentir, la operación es 'metámonos en torneo internacional o toda la inversión se nos va a las pailas", sostuvo Hevia en Pauta de Juego.

Con relación a la mala campaña de La Franja, el comunicador volvió a apuntar a que es un plantel viejo, tal como lo dijo hace unos días y que lo comparó con el Colo Colo 2020. Sin mas, Hevia enumeró a los jugadores que enfrentaron a los árabes y que están por bajo los 30 años.

"Aquí es solo sacar números. La Católica puso un equipo en el cual tenía solo dos jugadores menores de 30 años y uno tiene 29, que es Branco Ampuero. Está lo de Marcelino Núñez, el resto todo arriba de 30", justificó Coke.

"Gonzalo Tapia es el que cumple los minutos Sub-21, que quede claro, pero uno dice 'Tapia es de la casa, un jugador Sub 20'. Marcelino Núñez, si no se va mañana, se irá pasado, pero ya es un jugador consolidado. Un jugador que ha jugado en la selección, 22 años y de exportación", agregó.

La UC acumuló su décima derrota en el torneo tras 18 partidos jugados | Foto: Agencia UNO

Siguiendo con el análisis del duelo, Hevia apuntó a que la UC no tiene ritmo y eso fue algo que el conjunto de Gustavo Costas impuso en San Carlos a pesar de ser un desarrollo de partido muy parejo.

"Entonces ¿Qué pasa con la Católica? Es que no tiene ritmo y ¿qué metió Palestino? Ritmo. La Catolica metió a Felipe Gutiérrez porque quería un contención. Después ingresa Pinares con Orellana, incluso con cambio de sistema, no le agarra. Alguno dírá 'bueno, pero no era un partido para perderlo, era para empatarlo'. Está bien, ganas punto, sigues lejos y jugando mal", explicó Coke.

"Hizo cambios, entró Pinares y Orellana. En la banca habían tres centrales, el arquero y Bryan González, está mal armado el plantel. Yo sé que lo han dicho, el otro día escuché a Felipe Correa que es uno de los directores, pero ¿por qué pasa eso? ¿por qué traes extranjeros que después los terminas echando?", añadió.

Finalmente, afirmó que los universitarios han tenido concretado algunos refuerzos que no se entienden mucho y sostiene que Los Cruzados tienen que conformar un nuevo plantel tras el término de contrato de algunos.

"En la Católica también hay cosas que hace rato uno no entiende, que hay llegadas que cuestan entenderlas. Entonces uno dice 'está pensando en el próximo año' y ¿va a jugar una sola competición? Porque en este momento está quedando afuera hasta de la Sudamericana", manifestó el periodista.

"Tiene que armar este plantel de nuevo, si es un plantel muy viejo. De este equipo termina contrato; Alfonso Parot, Felipe Gutiérrez, Luciano Aued, Chapa Fuenzalida y que todo indica que se va a retirar y no sé si le renovaría a alguien, más Lanaro y algún otro más", explicó.

La UC está muy complicada en la tabla de posiciones | Foto: Agencia UNO

Finalmente, cerró con que los franjeados "tiene reingenería que hacer importante, donde además no tiene cupo porque tiene envocado a Nehuén Paz porque no le gusta no más. Lo de Kagelmcaher, hay que darle más partidos, no podemos decir que fue muy bueno o muy malo. Es raro hablar así de equipo que llevas cuatro año tirándole flores".