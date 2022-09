Cristián Álvarez infla el pecho y se emociona por sus pupilos de la Sub 12 de Universidad Católica: "No es común ser campeón en esta categoría"

Universidad Católica obtuvo un título más para sus vitrinas el pasado 3 de septiembre y fue en la categoría Sub 12 del Torneo de la ANFP, equipo que es dirigido por un ídolo cruzado como es Cristián Álvarez.

El 'Huaso' fue el encargado de guiar a sus pequeños jugadores para levantar el título y que fue ante San Luis de Quillota a quien se impusieron por un holgado 7-0. En conversación con el sitio web de Cruzados, el ex lateral se mostró bastante conmovido y contó su experiencia como Director Técnico.

"Ha sido una experiencia muy linda, no sabía que me gustaba tanto. Estaba metido en otras cosas y quería probar en esto, porque me llama mucho la atención. Estoy muy contento, tuve la suerte de tener un grupo muy bueno", dijo Álvarez.

"No es común que salga campeón la sub 12 en Católica, así que estoy muy orgulloso por lo logrado, pero queda mucho trabajo con los niños, no solo futbolístico", añadió el ex jugador.

El Huaso fue campeón con la UC Sub 12 | Foto: Agencia UNO

Finalmente, sobre el cariño de la gente hacia su persona y también hacia sus pequeños pupilos, el ex capitán de La Franja espera que sean muchos más títulos en todas las series del club.

"Es emocionante, todavía no se olvidan de mí. Uno tiene que estar al día y esto te posiciona nuevamente. Te recuerdan y ojalá que sea el primero de muchos, en todas las divisiones, pero eso es trabajo, tiempo y aprendizaje. Los niños me han enseñado muchísimo y he aprendido muchísimo con ellos. El tiempo dirá si sigo en esto", cerró.