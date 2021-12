Universidad Católica aún busca la confirmación de continuidad en uno de sus jugadores referentes de los últimos años. El cuadro cruzado todavía espera por José Pedro Fuenzalida. El Chapa a pesar de haber renovado automáticamente con el club, su situación de seguir no estaba asegurada, pues él tiene la última palabra

Sin embargo, según información de Al Aire Libre en Cooperativa entregada este lunes, el futbolista ya habría decidido prolongar su estadía en la precordillera para la temporada 2022. Incluso durante este martes, un ex jugador y capitán de la UC como Cristián Álvarez, conversó con ADN Deportes y dio su opinión sobre la situación.

"Están en negociaciones, ahí no me meto, para nada. En los próximos días se sabrá algo, yo llegó hasta un punto y después de eso no me involucro más", comenzó diciendo.

Además, Álvarez sostuvo que Fuenzalida es una de pieza clave dentro del club y por eso siente que el lateral tomará la decisión de que permanezca en el equipo de Crstián Paulucci.

"Chapa siempre ha sido importante para todos nosotros. Son decisiones que debe reflexionar él. Yo creo que irá por buen puerto y pienso que hay muchas posibilidades que se quede", cerró.

Por el momento, el jugador tiene para confirmar si continuará o no hasta el próximo viernes 31 de diciembre, ya que ahí sería el punto final para entregar una respuesta final respecto a esta incertidumbre.