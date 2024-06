El ex futbolista eligió el destino correcto para Gary Medel entre Universidad Católica y Colo Colo

¿Colo Colo o la UC?: José Pedro Fuenzalida elige el destino correcto para Gary Medel: "Me lo imagino más..."

El histórico nacional, Gary Medel vive un momento no muy positivo dentro del fútbol brasileño, en la que el ‘Bicampeón de América’ ha ido perdiendo piso dentro del Vasco da Gama, en la que ha visto pocos minutos en esta parte de la temporada y por aquello, no ha visto con malos ojos el poder partir del club.

Ante la opción de partir, diversos equipos ya han mostrado la intención de poder fichar el ‘Pitbull’, en la que asoman dos candidatos desde nuestro fútbol: Colo Colo y la Universidad Católica, este último, que aún sueña con el retorno de su hijo prodigo.

Sobre los diversos rumores que han aparecido por el futuro de Medel, su ex compañero en ‘La Roja’, José Pedro Fuenzalida conversó con Radio ADN y se refirió a la chance de ver al hoy jugador de Vasco vistiendo al camiseta del ‘Popular’, en la que respondió tajantemente.

“¿Si me lo imagino en Colo Colo? La verdad es que no. Me lo imagino más volviendo a Católica a darle al club más de toda su experiencia que ha ganado todos estos años. Sería muy lindo”, declaró.

Medel podría volver al fútbol chileno | Foto: Photosport

Finalmente, Fuenzalida llama a Gary Medel a optar por una vuelta a la Universidad Católica, en la que recuerda en lo que fue su etapa como jugador lo que vivió en el club tras su vuelta al extranjero.

“Yo lo viví, creo que en una etapa muy distinta a la que está él (Medel), pero sería muy lindo verlo con la camiseta de Católica nuevamente”, concluyó.