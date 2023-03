Universidad Católica tendrá un gran parate en el Campeonato Nacional 2023 debido a que este próximo fin de semana se juega la Fecha FIFA y por ende no hay fútbol nacional. Además, viene Semana Santa y aquello también significará otra para en las canchas chilenas.

No obstante, estas situación no impedirá que Ariel Holan no continúe trabajando para mejorar el funcionamiento del equipo, el cual ha sido cuestionado por algunos hinchas de la Franja.

De hecho, la UC tiene un partido amistoso este jueves ante Deportes La Serena en la cuarta región y que servirá para precisamente ir puliendo detalles que mantienen aún en la precordillera.

Aunque luego de esta prolongada pausa por el Torneo Nacional, los cruzados tendrán un partido bastante importante por la décima fecha, ya que deberán recibir a Colo Colo el próximo 16 de abril en horario por definirse.

La UC recibirá a Colo Colo a la vuelta del parate | Foto: Agencia UNO

En este momento, la UC es líder del torneo junto a Huachipato con 18 puntos, aunque los acereros tienen dos compromisos menos.