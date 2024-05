El ex goleador de los azules y el fútbol chileno asegura que hay algo más en juego que los tres puntos en Ñuñoa esta tarde.

Universidad de Chile y Universidad Católica protagonizarán el partido más trascendente de la Fecha 13 del Campeonato Nacional 2024, toda vez que azules y cruzados se midan ante 45 mil espectadores en el Estadio Nacional.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez llega en el primer lugar de la tabla con 28 unidades y una clara chance de seguir estirando diferencias, aunque los de Tiago Nunes no quieren ser un mero espectador y buscarán dar el batacazo de la jornada.

Diego Rivarola, ex goleador de la U, explicó en ESPN Chile que esta tarde hay algo más en juego que los tres puntos: “Es un partido no menor para ninguno de los dos. Es un partido que, si bien no es decidor, sí para el que gana es un cierto golpe de autoridad”, dijo.

El último Clásico Universitario fue para la U. | Foto: Photosport

En el caso de los azules, Rivarola habla con firmeza y explica por qué sería importante lograr una victoria: “Para la U por la merma que ha tenido en los últimos partidos. No pierde, pero estamos esperando ese gran partido y si es este es un golpe de autoridad para terminar el primer semestre”, explicó.

¿Y para el conjunto cruzado? Rivarola explica diciendo que “Católica viene al alza, creo que será un partido parejo y si alguno de los dos gana va a ser por una mínima diferencia. También es un golpe de autoridad para decir que está de nuevo en la pelea por el torneo”, cerró.

Cabe recordar que tanto Universidad de Chile como Universidad Católica ganaron en la fecha anterior y llegan encendidos a animar un compromiso que promete sacar chispas en el Estadio Nacional.

El último registro en el Clásico Universitario

El último enfrentamiento oficial entre ambos fue el 28 de junio del año pasado, cuando Universidad de Chile vapuleó a los cruzados por un contundente 3-0 en un vacío Estadio Santa Laura por sanción.