El ex jugador de Universidad Católica adelantó, en parte, lo que será el duelo de Copa Libertadores esta noche ante Sporting Cristal y aseguró que no le convencen la aparición de Sebastián Galani en la zaga tras las numerosas bajas que presentan los cruzados.

Universidad Católica tendrá un duro compromiso esta noche cuando enfrente a Sporting Cristal por la cuarta jornada del Grupo H de Copa Libertadores, en donde los cruzados necesitan rescatar un triunfo si no quieren complicar sus chances en el máximo torneo continental.

El conjunto dirigido por Rodrigo Valenzuela sufre en la zona posterior de la cancha, en donde no podrá contar con Nehuén Paz, Germán Lanaro ni Branco Ampuero quienes quedaron fuera del compromiso por lesión.

Una de las opciones que baraja el técnico interino -quien dirigirá este fin de semana su último compromiso para darle paso a Ariel Holan- es ubicar a Sebastián Galani en la zaga, algo que no convenció a Dante Poli.

“Creo que más allá de a voluntad o del esfuerzo que se pueda hacer, lo de Galani como central es una improvisación, es difícil que pueda coordinar del todo bien”, aseguró en el programa ESPN F90 de la cadena previamente señalada.

La UC buscará enmendar el rumbo en Copa Libertadores. | Foto: Agencia UNO

Poli aseguró que la amplia ausencia de centrales en la UC lleva el análisis a otro lado: “Yo creo que hay situaciones que proyectan el partido de Católica para mañana no sea del todo positivo y al final termina siendo medio paradójico, porque la contingencia nos lleva a ser condescendientes con el análisis de Católica por todo lo que ha pasado con esta Copa Libertadores”.

En el cierre, el ex jugador de los cruzados remarcó que “Soy bien honesto: creí que, en líneas normales, Católica no estaba obligada porque es una palabra exigente, pero sí me parecía que tenía las chances de competir y clasificar a segunda fase de Copa Libertadores y el no hacerlo, mas allá de lo que haya dicho, en definitiva me parece que era una linda oportunidad para que Católica a nivel internacional siguiera creciendo y evolucionando”.

La UC espera salir “viva” esta noche de Lima, en donde una derrota y una victoria de Talleres podría básicamente sepultar las aspiraciones de avanzar en Copa Libertadores, por lo que los cruzados esperan traerse puntos a Chile y que el Flamengo de Mauricio Isla les de una mano en Córdoba.