Durante los últimos días han aparecido varios rumores acerca de posibles salidas de la Universidad Católica y una que llamó la atención de los hinchas cruzados es la de Fernando Zampedri al Inter de Porto Alegre de Brasil.

Si bien la partida del goleador del Campeonato Nacional con 23 anotaciones podría pegar fuerte en la zona ofensiva de la UC, desde la directiva no ven con malos ojos a Diego Valencia, juvenil cruzado, como posible reemplazante del "Toro".

Fue el mismo Valencia, quien este martes en conferencia de prensa se refirió a una posible salida de Zampedri al cuadro brasileño.

"No me gusta hablar de supuestos. Yo sí me siento bien y preparado para ser alternativa en ataque, pero Fernando (Zampedri) para nosotros es muy importante", comenzó diciendo Valencia.

Además, agregó que "es un supuesto, no se sabe si pasará. Hasta ahora estamos con Fernando (Zampedri) muy contentos, pero yo sí me siento preparado para ser alternativa en ataque".

"Me siento capacitado para poder jugar en todo el frente del ataque. Esto de acomodarme a jugar de extremo me ha venido bien (...) Estaré dispuesto siempre a jugar en el lugar que me necesiten, y me siento muy preparado para jugar en todo el frente del ataque", complementó Valencia.

Para finalizar, tuvo palabras para la preparación que están realizando de cara a la Supercopa ante Colo Colo y el inicio del Campeonato Nacional. "Nos estamos preparando de buena forma para el primer desafío que es la Supercopa. Algunos días estamos entrenando doble. El objetivo a lo largo del año es poder ser pentacampeones y en Libertadores hacer una buena copa", sentenció el goleador.