El ex delantero de la Universidad Católica, Lucas Melano vive momentos complejos en el fútbol argentino, en donde el jugador habría sufrido una compleja lesión y además, su nuevo club busca tomar una medida drástica contra él

Dentro de la magra primera etapa del año que realizó la Universidad Católica en el Campeonato Nacional, los bajos rendimientos individuales fueron considerables en algunos integrantes del plantel y entre aquellos nombres estaba el del argentino, Lucas Melano, quien dentro de su estadía en la UC no logró cuajar dentro del equipo y terminó rescindiendo su contrato a finales del mes de julio.

Un mes más tarde, el atacante trasandino intentaba cambiar la mala imagen que dejó en el tetracampeón del fútbol chileno y para eso, se tomaba su revancha en el fútbol de su país natal, en donde llegó a Newell’s Old Boys, siendo confirmando como nuevo jugador por un préstamo con opción de compra hasta a mediados del 2023, pero con una clausula de salida para finales del 2022.

Hasta lo que va de mes de septiembre, el ex UC no ha podido hacer su debut en el conjunto de la ‘Lepra’ y parece que aquello no podrá ser posible, ya que el jugador argentino vivió un nuevo duro episodio dentro de su carrera, la cual lo tiene envuelto en un gran problema en su país.

Según información del periodista argentino, Luis Hernán Ricossa, Lucas Melano tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una lesión y se perdería lo que resta de torneo en el fútbol argentino, por lo cual no podría tener su debut con los ‘Rojinegros’ en esta temporada.

Pero el problema no es solo aquel, ya que Melano habría viajado a la ciudad de Córdoba, sin autorización del club, a realizar una consulta a otro médico sobre su lesión y esta se habría agravado más de lo que ya estaba.

Esta situación sin duda que generó un gran descontento dentro de la directiva del conjunto de Rosario, quienes estarían evaluando el poder consensuar junto al gremio del fútbol argentino para poder rescindir el contrato del jugador de 29 años con anticipación.

De esta manera, Melano seguiría viviendo un calvario dentro de esta temporada, en donde en su primer semestre tuvo un desarrollo para el olvido en la Universidad Católica siendo duramente criticado y en lo que era su vuelta al fútbol argentino, no podrá ver minutos por una dura lesión.