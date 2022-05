En esta jornada la Universidad Católica conoció su sanción por los actos de violencia ocurridos en el duelo que lo midió ante Colo Colo por el campeonato nacional, en donde el Tribunal de la ANFP determinó sancionar a la UC con dos partidos de local sin contar con la presencia de su público.

Ante esta resolución, en lo que fue la presentación de Ariel Holan como nuevo entrenador de los Cruzados, el presidente de la institución Juan Tagle se refirió a la sanción que recibió el club e inició expresando su repudio ante estos hechos.

“Nosotros condenamos la violencia en todas sus formas y estamos trabajando intensamente como club para identificar a quienes la han protagonizado. En el caso del partido de Colo Colo tenemos a 12 personas identificadas, y dicen que están próximos de entregarnos la identidad de las dos personas que participaron de un caso de violencia y el otro racista en el partido de Flamengo, tenemos preparadas las querellas criminales", partió expresando.

Tras conocer la sanción expuesta por el Tribunal de Disciplina del máximo ente deportivo del país, el mandamás de la UC indicó que no quedó satisfecho con el criterio que se utilizó para aplicar este castigo.

La UC recibió dos fechas de castigo esta jornada | Foto: Agencia Uno

"No compartimos el criterio que está sosteniendo el Tribunal de Disciplina de sancionar con la más alta sanción, jugar a puertas cerradas. He revisado el fallo y no comparto el razonamiento y así lo haremos presente en nuestra apelación, tanto como lo que hicimos con La Serena y lo que haremos en el partido con Colo Colo, porque el fallo establece que Universidad Católica cumplió prácticamente en todo con las medidas de seguridad que se acordaron con la autoridad", explicó.

Reafirmando su postura, Tagle dejo en claro que el club apelará ante esta sanción, debido a que el fallo que dio a conocer la ANFP no está en lo cierto, según señala el presidente de los Cruzados y además, explica que encuentra lamentable que se castigue a los hinchas que no forman parte de estos hechos vandálicos.

“Vamos a apelar en contra de eso, nos parece que no se está aplicando correctamente lo que establece la ley y los códigos de conducta, me parece que el fallo no se sostiene, reconoce que cumplimos con las medidas de seguridad y está imponiendo un estándar de evitar el 100 por ciento sin los clubes tener las herramientas, no compartimos eso".

"No tenemos herramientas técnicas. No hay nadie en el país que hoy pueda evitar totalmente los actos de violencia, entonces esta solución de matar al fútbol, castigando al 99 por ciento de la hinchada que viene en buena lid a disfrutar de un espectáculo, nos parece lamentable y haremos uso de todas las herramientas que los códigos de conducta y la ANFP nos permita para impugnar ese fallo", cerró.