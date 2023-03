El ex jugador de la Universidad Católica anunció en los últimos días su retiro oficial del fútbol profesional

Ex jugador de la Universidad Católica decide colgar sus botines tras anunciar su retiro oficial del fútbol

Varios jugadores extranjeros son los que han recalado con el pasar de los años en la Universidad Católica, en la que algunos han dejado una gran huella dentro del club con su grandes rendimientos y logros que han conseguido con el club, como también hay otros que pasaron sin pena ni gloria dentro de la UC.

En este último punto, uno de esos jugadores fue el defensor argentino, Jonathan Botinelli, quien a inicios del 2014 llegó a la tienda ‘Cruzada’ por un préstamo de seis meses y dentro de su estancia, no logró nunca satisfacer el paladar del hincha, quien constantemente lo cuestionaba por su rendimiento.

El hermano de Darío Botinelli, quien, si la rompió en su paso dentro del a UC dentro de sus tres periplos, hizo noticia en los últimos días tras anunciar su retiro oficial del fútbol profesional, en donde ocupó su red social de Instagram para dar a conocer el final de su carrera.

“Se termina una etapa hermosa de mi vida en la que logré cumplir mi sueño de ser jugador de fútbol profesional durante muchos años y en la que fui muy feliz. Quisiera agradecer a todos aquellos que formaron parte de esta experiencia: clubes, entrenadores, compañeros, utileros, profes, cancheros, administrativos y demás. Gracias a mi familia, amigos de toda la vida y a aquellos amigos que me dio el fútbol”, compartió en su red social el ex UC.

Jonathan Botinelli tuvo un ingrato paso por la UC | Foto: Agencia Uno

Botinelli no se quiere alejar por completo de las canchas y avisó que ser preparará para ser DT “a partir de ahora comienza una nueva etapa en mi vida, para la cual me he estado preparando en los últimos años, sumando la experiencia y vivencias adquiridas en mi carrera. Voy a intentar continuar en el fútbol, esta vez dentro del campo de la dirección técnica”, cerró.

Tras esta publicación, dos ex ‘Cruzados’ como lo son su hermano Darío Botinelli y el ex golero, Franco Constanzo, le dejaron un mensaje de despedida y agradecimiento por todo lo que entregó dentro de su carrera.

“Extraordinaria carrera papu ahora con todo en esta nueva etapa”, publicó el ‘Pollo’ Botinelli a su hermano Jonathan.

“Felicitaciones Jony por tu gran carrera!! Te deseo lo mejor para esta nueva etapa que comienza. Un gran abrazo”, declaró el ex portero de la UC.