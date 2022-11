Universidad Católica no tuvo un buen año, en donde no pudo conseguir el gran objetivo del Penta campeonato y en el ámbito internacional tampoco fue competitivo; no pasó la fase de grupos en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana fue absolutamente vapuleado por Sao Paulo en octavos de final.

Pese al mal año, los Cruzados abrocharon en el día de ayer su boleto a la Copa Sudamericana 2023, en donde deberán disputar un ida y vuelta con otro de los clasificados de Chile para ver si se pueden meter en la fase de grupos del segundo torneo de importancia a nivel continental en América.

La UC abrochó la Sudamericana en la última fecha. | Foto: Agencia UNO

La mejor de las noticias, si se le puede decir, es el ‘tricampeonato’ de goleador de Fernando Zampedri, quien terminó a la cabeza de la tabla con 18 tantos y sacándole tres de diferencia al delantero de Colo Colo, Juan Martín Lucero.

“No tuvimos el año que queríamos, pero pudimos conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana. Estoy feliz por ser tri goleador, es un logro personal y estoy agradecido de mis compañeros”, dijo al programa De Fútbol Se Habla Así de DIRECTV Sports.

En el cierre, el ex Rosario Central se encargó de despejar las dudas y rumores sobre una posible partida de los cruzados la próxima temporada y confirmó que seguirá ligado al equipo de la franja: “Seguiré en Católica”, remató.