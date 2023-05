Fernando Zampedri volvió al gol con Universidad Católica luego de varios partidos sin anotar. El 'Toro' había marcado su último tanto en el compromiso frente a Deportes Colina por la Copa Chile.

Ahora, el ariete argentino retornó a las celebraciones en la caída ante Huachipato el pasado miércoles por 2-1 por la decimotercera fecha y con aquello alcanzó las 92 dianas con la camiseta de los cruzados.



Un tanto que hizo que igualara los también 92 goles de Alberto Beto Acosta. El ex Rosario Central le tardó 144 partidos para llegar a dicha cifra y con un promedio de 0,64. Varios encuentros más que el Acosta, quien convirtió esa cantidad en 105 partidos con un promedio de 0,88.

El delantero va en busca de los 96 goles de Mirosevic con la UC | Foto: Photosport

No obstante, el actual goleador cruzado quiere seguir sumando y ahora tiene en la mira alcanzar a uno de los grandes ídolo de la UC como es Milovan Mirosevic. El ex volante marcó 96 goles en 338 partidos, por lo que son cuatro las anotaciones que separan a Zampedri del ex capitán de Universidad Católica.



El próximo desafío del equipo dirigido por Ariel Holan es este domingo 14 de mayo frente a Deportes Copiapó. En dicho duelo, Zampedri tendrá la chance estrechar aquella cifra con Mirosevic.