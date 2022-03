Un viejo conocido de la Universidad Católica fue protagonista en lo que fue la última caída de los Cruzados por 3-1 ante Cobresal en el campeonato nacional, tras haber anotado uno de los goles del conjunto Minero.

El delantero Gastón Lezcano fue quien anotó el 1-1 de dicho encuentro y en esta jornada conversó con Radio ADN expresando lo que significó dicho partido ante su exequipo y el momento que hoy atraviesan sus antiguos compañeros.

“No están pasando por su mejor momento, pero es un torneo largo y seguro van a pelear el campeonato. Esto recién comienza, tienen jugadores para mejorar. Ahora, el rival también juega. Entendimos por dónde era para lastimarlos y concretar las opciones que tuvimos”, indicó el Gato.

El hoy jugador de Cobresal comentó como se dio su salida de los Cruzados, en donde llenó de flores a la institución por la forma en la que lo trataron, pero decidió partir porque necesitaba tener continuidad en lo futbolístico.

“Se lo dije a Tati (Buljubasich) y Cristian (Álvarez). Me fui de muy buena manera, conseguí cuatro títulos, que no es poco. Quedar en la historia del club no tiene precio. Era un ciclo cumplido. Católica es un club para quedarse a vivir, te tratan de la mejor manera, pero necesitaba otros objetivos. Necesitaba jugar, sentirme importante dentro de la cancha y lo estoy consiguiendo en Cobresal”, aseveró el delantero.

Finalmente, el atacante resumió lo que fue su estadía con la Franja, en donde se mostró contento por todo lo que consiguió en el club y revela que se fue tranquilo porque siempre dio todo para el beneficio del plantel.

“En un año y medio, jugué la mayoría de los partidos. Con Holán fui de los que más jugó, arranqué con Poyet y en el último semestre no jugué, considerando el nivel de los que entraron. Uno se prepara para jugar, pero los chicos estaban con un muy buen momento. No me reprocho nada, entregué todo. Me fui contento”, cerró.