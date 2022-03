El próximo domingo, el único puntero del campeonato nacional, Universidad Católica tendrá una dura visita al estadio El Cobre de El Salvador, en donde se medirá ante Cobresal, un conjunto que tiene a un viejo conocido de los Cruzados.

Se trata del actual delantero de los Mineros, Gastón Lezcano, quien conversó con En Cancha y se refirió a lo que será el especial partido que le tocará afrontar el presente fin de semana ante su antiguo club, el cual anticipa que será un duro compromiso.

“Yo les tengo un cariño importante a todos ellos y al club, donde me trataron muy bien. Conseguí cosas importantes allí, pero ahora me debo a Cobresal. Sé que va a ser un partido muy difícil, porque los conozco y sé que no quedaron contentos con la derrota ante Palestino, y vendrán a El Salvador a quedarse con los tres puntos”, inició indicando Lezcano.

El jugador argentino se refirió a lo que fue su paso por el conjunto de San Carlos de Apoquindo, en donde manifestó que se fue tranquilo y muy satisfecho por lo que logró con la UC.

“La verdad es que me fui conforme. El último tiempo no me tocó jugar tanto, pero hay que reconocer que los chicos que lo hacían estaban a un gran nivel. Logramos el campeonato y eso es lo importante. Eso me dejó feliz”, comentó el actual delantero de Cobresal.

Finalmente, el jugador expreso que vivió un periodo muy importante dentro de su estadía con los Cruzados y que en la última temporada él ya necesitaba cambiar de aires para tener continuidad deportiva, en donde la tiene hoy en la escuadra dirigida por Gustavo Huerta.

"En el 2020 me tocó participar casi en todos los partidos y de la mano de Ariel Holán se logró otro título. Fueron dos años muy lindos, pero mi ciclo ya estaba cumplido. Yo necesitaba un cambio de aire y hoy lo conseguí en Cobresal”, cerró.