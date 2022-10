Germán Lanaro dice adiós a la Universidad Católica. El defensa central, que ganó 10 títulos con los Cruzados, también cerrará su paso a por la franja a fines de la temporada 2022 siguiendo los pasos de José Pedro Fuenzalida y Luciano Aued.

Lanavaro, quien llegó a la UC por petición de Mario Salas, se coronó campeón de 6 títulos nacionales y 4 Supercopas dará fin a su etapa de casi 8 temporadas en la institución. Una despedida sentida junto a su hija. Un jugador que, incluso, estuvo alguna vez en la mira de la Selección Chilena para reforzar la última línea de La Roja.

Visiblemente emocionado, Lanaro entregó solo palabras de motivación y energía para decir adiós. Incluso, el jugador que también fue elegido por la prensa, en algún tiempo, como el más buena onda y destacado de San Carlos de Apoquindo dejará la mítica camiseta 2 para otro compañero.

"Creía que iba a ser más fácil este momento, este discurso, la realidad es que estoy con sensaciones encontradas. Me voy del club que tanto quiero, del club que conseguimos tantas cosas. Me voy con la cabeza en alto y cumplimos los objetivos que nos propusimos. Abandono el club a fines de temporada. Para mí, es un momento difícil, que lo venía trabajando y siento que es el momento para dar ese paso".

Germán Lanaro dijo adiós a la Universidad Católica y no sabe aún si dejará la actividad (Cruzados)

Además, Lanaro, uno de los bastiones de la defensa, indicó que esta decisión la tomó para darle paso a varios jóvenes de la cantera y que él entiende que se debe iniciar el proceso de renovación del plantel universitario.

"Para liberar ese lugar para que el club siga creciendo y encuentre otras alternativas. Me voy sabiendo que conseguí un montón de cosas, que me voy dejando amigos, un montón de cosas. Son 7 años y medio, una vida. Agradecerles fui y me voy siendo muy feliz. Mi corazón se va teñido de celeste y con una franja. Me voy lleno, sabiendo que dejé todo, que todo este tiempo hubo buenas, malas y sin embargo las sacamos adelante", explicó.

Sobre el retiro, eso sí, Lanaro dejó la puerta abierta manifestando que "no tengo decidido nada. Ya me costó tomar esta decisión. Luego, me sentaré a analizarlo con mi familia para ver como sigue todo".