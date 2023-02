Retirado ex jugador de Universidad Católica, Germán Lanaro, no olvida su paso por los cruzados y aseguró que dejar el conjunto precordillerano fue incluso más difícil que dar un paso al costado del fútbol profesional.

Germán Lanaro no olvida a Universidad Católica y jura amor eterno: "Me costó más irme de la UC que retirarme del fútbol"

Germán Lanaro lleva un tiempo retirado del fútbol profesional después de que colgara los botines tras su último paso por Universidad Católica, en donde se aburrió de cosechar títulos con el conjunto precordillerano.

Ahora, alejado de las canchas, el ex jugador de los cruzados habló con Las Últimas Noticias y contó cómo se fue dando su retiro de la actividad, donde además confesó que lo más difícil no fue dejar el fútbol, sino uno de los clubes que lleva en el corazón.

“Fue una decisión personal, el club no tuvo nada que ver. De hecho, Holan cuando supo, me trató de convencer de que me quedara, pero le dije que era una decisión tomada en conciencia, en familia”, reveló Lanaro.

Con la UC, Lanaro levantó 10 títulos. | Foto: Agencia UNO

Ex UC contó la firme: “Voy a decir la verdad: me costó más irme de la UC que retirarme del fútbol. Siento que viví mis mejores años en Católica y me siento parte de un periodo que, seguramente, será recordado en el futuro por los hinchas. Ganamos cuatro títulos seguidos y eso queda”.

“La verdad es que tuve ofertas para jugar este año. Incluso equipos de Santiago que es lo que me hubiese motivado, pero no quise porque pensé que en un año no lograría lo que no logré en todos mis años de carrera”, complementó.

En el cierre, elige quiénes fueron los entrenadores que más lo marcaron durante su carrera: “Creo que en la UC mis mejores momentos fueron con Gustavo Quinteros y Ariel Holan. Sin olvidar lo que me ayudó Pablo Guede en Palestino”, cerró.