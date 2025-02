Para esta temporada 2025, la Universidad Católica tiene una importante misión dentro del Campeonato Nacional, en el que los dirigidos por Tiago Nunes quieren cambiar la cara de lo que fue su anterior torneo y buscan en este nuevo año luchar por el título.

Pensando en dicho objetivo, el ex futbolista Dante Poli ocupó el micrófono del programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro, en la que mostró toda su preocupación en la UC por Fernando Zampedri, por quien siente que no ha sido bien abastecido en el ataque.

“Fue goleador el año pasado increíblemente, pero sus partidos son ingratos, pelea con todo el mundo, con sus compañeros y sus rivales para tratar de generar algo”, comenzó indicando Poli.

Siguiendo en dicha línea, el ex zaguero de la UC remarca que desde hace un buen tiempo ha notado que el atacante de los ‘Cruzados’ se ve bastante frustrado en el ataque, debido a que le llegan muy pocos balones para poder ser determinante en el área rival.

Poli y su preocupación por Zampedri | Foto: Photosport

“Hace tiempo que lo veo muy aislado, muy desconectado, cosa que pasa mucho con los centrodelanteros últimamente, porque efectivamente su rol es super complejo desde ese punto de vista”, avisó.

Poli le pone tarea a Nunes

Finalmente, Poli hace un importante llamado de atención al plantel de la Universidad Católica y su entrenador Tiago Nunes, en la que les pone la tarea de poder encontrar la fórmula perfecta para sacarle mucho más provecho a Fernando Zampedri en su rol de goleador.

“Si no lo haces intervenir, si no le das una pelota con ventaja, si no desbordas y no haces un centro para que él pueda anticipar o ganar que es bueno en el juego aéreo, terminan siendo partidos cansadores en todo punto de vista, hace tiempo lo veo así”, concluye.