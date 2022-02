El extremo de la Universidad Católica confiesa que en el plantel tienen el convencimiento de que al menos un gol van a hacer por partido, por eso trabajan en mantener la calma cuando no encuentran el arco, como ante Curicó Unido que el tanto definitivo llega en los últimos minutos con gol de Fernando Zampedri.

Gonzalo Tapia juega 80 minutos en una gran victoria de la Universidad Católica por 1-0 ante Curicó Unido en San Carlos de Apoquindo. El atacante se refiere a la falta de gol del equipo en la primera parte del partido que enredó las posibilidades de tener una jornada más tranquila.

"Fue duro, lo pusimos duro nosotros, erramos muchos goles bajo el arco en el primer tiempo, contra estos equipos así nos perjudica mucho. Ellos también tuvieron para hacer el gol, pero al final tenemos a Fer (Zampedri) que se la dejas abajo del arco y es gol", comenta en diálogo con TNT Sports.

El delantero asegura que en el plantel de La Franja no pierde la paciencia cuando no logra marcar, ya que Cristián Paulucci les da calma en la preparación a los partidos. "Tenemos claro que somos un equipo que nos generamos muchas ocasiones de gol y que vamos a hacer un gol por partido. La tranquilidad nos la da el profe en el camarín, sabemos que va a salir y tenemos una tranquilidad enorme hasta el minuto 90".

Tapia vive un gran momento en lo personal con dos encuentros de titular seguidos en la presente temporada y su primer gol la fecha pasada ante la Unión Española en el triunfo 2-1 del equipo cruzado en la precordillera.

"Siento que voy creciendo partido a partido, la confianza me da va dando el partido, mis compañeros, estoy rodeado de pura gente que me apoya mucho, el entrenador, el cuerpo técnico que siempre están dándome confianza, ayudándome, eso me hace bien y lo puedo ver reflejado en la cancha", cierra.