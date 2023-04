Universidad Católica vivirá un partido crucial ante Colo Colo en una nueva versión del clásico en el Estadio Santa Laura. El elenco cruzado es uno de los animadores del fútbol chileno. Hace algunos días, el ex técnico Juvenal Olmos, en TNT Sports, indicó que los futbolistas de la UC le estaban "haciendo la cama" a Ariel Holan. Sin embargo, el ídolo albo Gabriel Mendoza cree en la nobleza de los futbolistas.

En diálogo con Bolavip, el Coca cree que Olmos sólo dijo eso por un tema de carácter y de fragor del momento. Además, cree que el comentarista se desbordó porque, pese a lo numérico, la UC no juega bien y eso hace sucumbir al equipo.

"Sí, escuché a Juvenal (Olmos) y contaba que le estaban haciendo la cama al técnico. Yo creo que él, en ese sentido está mal. En lo futbolístico, Católica está mal, no está ordenado, están pasando por un mal momento y lamentablemente eso se ve reflejado en los momentos de juego", expresó.

También, como ex jugador, Gabriel Mendoza fue claro a la hora de prestarle ropa a los futbolistas. "No, yo creo que los jugadores no se van a prestar para esas cosas. Los jugadores no se van a prestar para eso".

Juvenal Olmos se lanzó contra Ariel Holan sin pensar en la consecuencia (Photosport)

En ese tenor, Mendoza cree sólo que "las declaraciones de Juvenal pienso que fueron porque estaba en caliente en su declaración. El como técnico, él sabe, que no es así".

También, el exjugador de Wanderers y O'Higgins explicó una hipotética situación y que sí llegase a pasar sería muy notorio que los futbolistas de la Católica están haciendo algo malo.

"En mi caso como jugador si no corría toda la banda era lógico que pensaran que algo me pasaba. Ahora, por ejemplo, si Zampedri estuviera frente al arco solo y la tira para afuera uno sabe que algo pasa. Ahí, habría que dudar, pero, en este caso, no hay ninguna posibilidad. Creo que los jugadores son lo más honesto que hay en el fútbol", remató.