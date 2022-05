Histórico de Universidad Católica, Miguel Ángel Neira, fustiga al equipo tras empate: "No tiene nivel para participar en Copa Libertadores"

Universidad Católica no pasó del empate en su visita a Sporting Cristal por la cuarta fecha del Grupo H de Copa Libertadores, en donde los cruzados complicaron sus chances de acceder a los octavos de final del certamen continental.

El equipo dirigido por Rodrigo Valenzuela no hizo un buen primer tiempo y lo pagó caro, pero de igual manera pudo salvar la noche con un cabezazo de Fernando Zampedri. Ahora, los cruzados están obligados a vencer a Talleres de Córdoba en San Carlos si no quieren depender de un milagro en la última fecha.

Miguel Ángel Neira, histórico ex jugador de los cruzados en la década de los 80, atendió el llamado de Bolavip y se refirió a las chances que tienen los cruzados en esta Copa, además de cuestionar la ausencia de algunos jugadores.

“Con el rendimiento que está teniendo… lo dijimos antes de que empezara la Copa: Católica no tiene nivel para participar en la Copa Libertadores y ayer quedó demostrado ante un equipo de Perú que era bien mediocre y no fue capaz de ganar”, comenzó diciendo.

La UC cosechó una amarga igualdad ante Cristal anoche. | Foto: Agencia UNO

Neira incluso fue más allá e instaló la duda por la ausencia de dos joyas cruzadas: “A pesar de que hubo pasajes del segundo tiempo en que mejoró bastante, mis dudas siguen con el equipo que pone el entrenador. ¿Por qué no está Clemente Montes o Gonzalo Tapia? Todavía no lo entiendo”.

¿Clasifica o no clasifica a octavos? Neira responde: “Yo creo que está muy difícil porque no depende de lo que haga Católica, sino lo que haga Talleres y lo más probable es que vaya a Perú y gane, entonces ya no depende de la UC sino de lo que pueda pasar con los otros”.

El próximo y último desafío de Rodrigo Valenzuela en la banca cruzada será este fin de semana cuando la UC se desplace hasta Chillán para enfrentar a Ñublense por el Campeonato Nacional 2022 en donde necesitan sumar de a tres para no alejarse de los punteros.