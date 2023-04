Histórico ex jugador de Universidad Católica levantó la voz ante los rumores de rencillas entre José María Buljubasich y Ariel Holan, en donde le dejó un recado al ex arquero y que dejen las peleas de lado.

Universidad Católica trabaja en San Carlos de Apoquindo pensando en Universidad de Chile, rival del próximo domingo al que tendrán que visitar en el Estadio Ester Roa de Concepción en una nueva versión del Clásico Universitario.

Afuera de la cancha, eso sí, hay varios trascendidos que hablan de posibles rencillas entre José María Buljubasich y Ariel Holan, las cuales tienen su origen por el bajo nivel que ha exhibido el cuadro precordillerano en las últimas semanas y que los tiene con 6 partidos oficiales sin conocer de victorias.

Miguel Ángel Neira, histórico ex jugador de Universidad Católica, hizo eco de la supuesta pelea con Bolavip Chile y aseguró que “No creo que influya la supuesta pelea, no debiera influir porque Buljubasich no tiene nada que hacer con el equipo, él está con otras cosas. Está para contratar y bien, no mal como este año que contrató a pura gente vieja, entonces no pasa por ahí”.

Holan vive un duro presente en la UC. | Foto: Photosport

El ex cruzado está confiado en lo que pueda hacer el ex Independiente de Avellaneda de aquí en más: “A Holan hay que dejarlo trabajar tranquilo y las cosas van a mejorar. La Católica le va a ganar a la U, después va a vencer a Huachipato y va quedar puntera”.

“Es que, si no le gana a la U… todos hemos visto cómo juega. Holan va armar un buen equipo para el domingo, les va a ganar. Buljubasich que se dedique al sillón de su escritorio y que no se meta en el fútbol”, dijo con recado para Buljubasich.

Cruzados y azules se medirán este domingo al mediodía por el Clásico Universitario, en donde una fea caída de la UC ante la U podría poner en peligro la continuidad de Ariel Holan al mando de los cruzados.