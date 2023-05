Uno de los grandes temas que se ha dejado ver en el mundo de Universidad Católica ha sido sobre la lucha personal que tiene el atacante argentino, Fernando Zampedri, con 92 goles, quien está al acecho de poder llegar a ser el máximo goleador del club, trono que hasta día de hoy mantiene Rodrigo Barrera con 118 dianas.

Sobre lo que es esta lucha que lleva el ‘Toro’, un histórico del club como lo es Ricardo Lunari conversó con DTV Chile y dio su palpito sobre si Zampedri llegará a ser el máximo goleador del club, en la que le pone toda la fe, pero dejándole un gran consejo.

"Creo que Zampedri va a superar a "Chamuca", quizás no ahora, pero si permanece uno o dos años más, seguramente va a ser el goleador histórico, es un goleador tremendo", partió señalando Lunari.

Manteniéndose en esa línea, el ‘Cadi’ valoró de gran forma lo que hizo Rodrigo Barrera en su estancia dentro del club, en la que pidió más respeto por parte de los hinchas por un jugador que se mantendrá en la historia de la UC, a pesar de tener su paso por la U.

Zampedri va con todo para ser el máximo goleador de la UC | Foto: Photosport

"En un momento "Chamuca" no tenía lugar en Católica. Él no se quería ir, pero le dijeron que no tenía lugar. Sinceramente, a pesar de que haya ido a jugar a la U, no podemos olvidarnos que fue un goleador impresionante", declaró al canal citado.

Finalmente, Lunari habló sobre uno de sus grandes deseos que tiene para un futuro no muy lejano con la Universidad Católica, en el cual espera que más temprano que tarde pueda ser el entrenador de los ‘Cruzados’.

“Me dijeron de Católica que yo no tenía que decir que me gustaría dirigir ahí, porque se tomaba como una presión a la directiva. Todo el mundo sabe que si tengo la posibilidad de dirigir Católica, será como tocar el cielo con las manos", cerró.