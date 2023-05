Ricardo Lunari le presta el ropero completo a Ariel Holan en la UC: “Abandonarlo por un par de resultados que no se dan, me parece una locura"

Universidad Católica hoy en día no atraviesa de un momento muy positivo y todo esto es debido a la mala racha de resultados que ha ido enrielando el equipo adiestrado por Ariel Holan, en la que los ‘Cruzados’ no saben de triunfos desde el 3 de marzo, en donde la UC se impuso por 2-1 ante Ñublense.



Por la situación que vive el club, un histórico como lo es Ricardo Lunari conversó con DTV Chile y se refirió a la actualidad de su amado equipo, en la que pone los paños fríos y no dramatiza con este mal momento.



“Se puede hablar de crisis si damos cuenta que viene de un tetracampeonato. Ahora la gente se malacostumbró y ahora cualquier campeonato que la Católica no sea protagonista, se le considera crisis”, comenzó señalando Lunari.



Siguiendo en esa línea, el ex futbolista mantuvo toda la fe en que el estratega de la UC será capaz de revertir este mal momento “me parece que Holan tiene todas las condiciones para revertir este mal momento. Se diseñó un plantel para una Copa Sudamericana, pero no se ha encontrado la forma, como ha sucedido en los últimos partidos, Católica no se ha encontrado en la cancha”.

Sobre el cuestionamiento a la continuidad de Holan en su cargo ante los irregulares resultados, el histórico ‘Cruzado’ llama a la cordura y confiar en el trabajo de su DT, de quien no duda en que pondrá en un sitial importante dentro de este torneo a la UC.



“Católica puede perfectamente aspirar a pelear este campeonato, no creo que haya que alarmarse, ni pensar que la solución es el cambio de entrenador. Abandonarlo por un par de resultados que no se dan, me parece una locura”

“No me gusta como hincha de Católica lo que veo, pero no soy quien para determinar si continúa o no el entrenador, no puedo decirle lo que tiene que hacer al entrenador, es problema de los directivos”, detalló.



Finalmente, Lunari aconsejó a Holan para poder sacar al equipo de esta mala racha y le recomendó que vuelva al ADN del fútbol histórico que ha implementado la Universidad Católica, el cual lo ve como la clave para volver a los triunfos y retomar la confianza futbolística.



“Más allá de los resultados, la Católica tiene que volver a su esencia, a su ADN. Tratar de jugar a lo Católica, tratar de volver al triunfo volviendo a las bases. Tratar de respetar la pelota y armar juego”, cerró.