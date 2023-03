El ex jugador de Universidad Católica alaba al goleadro cruzado tras su doblete ante Unión Española y que le permitió sumar un empate.

Universidad Católica obtuvo un punto importante ante Unión Española, sobretodo después de cómo se dio el compromiso hasta el primer tiempo, pues los cruzados se fueron al descanso no mostrando una buena imagen y cayendo por 2-0.

Sin embargo, en el complemento, el cuadro dirigido por Ariel Holan dieron vuelta el chip y de la mano de Fernando Zampedri pudieron encontrar el empate 2-2. El Toro volvió a marcar un doblete luego del partido ante Audax Italiano por la Copa Sudamericana y llegó a los 90 goles con la camiseta de la Franja.

Sobre la presentación del Toro en La Serena, Jorge Aravena conversó con Bolavip Chile y enalteció la figura del ariete, afirmando que cada partido como hincha hay que enconmendarse hacia él.

"Nosotros, los que somos de la UC, en todos los partidos nos estamos encomendando a San Zampedri. La verdad que siento que es increíble", sostuvo el ex jugador de la UC.

El delantero anotó doblete ante los hispanos | Foto: Agencia UNO

En cuanto a la expulsión en los hispanos, Aravena afirmó que fue un factor importante y que Unión Española, pese a su mal momento, hizo ver a los estudiantiles de muy mala forma.

"Además de eso, agregar que nos tuvo muy complicado un equipo que hace dos semanas estaba en los últimos lugares de la tabla, no ganaba y es más, perdía todos los partidos. La semana pasada ganó y hoy nos tuvo muy a mal traer. Evidentemente que la expulsión nos favoreció enormemente", agregó.

Por otra parte, a pesar que el cuadro franjeado no termina de despegar, de todas formas se mantiene puntero. Sobre aquello, Aravena sostuvo que "son las cosas insólitas del fútbol, no ganamos y seguimos en la punta de la tabla. También eso depende de los demás equipos que no están haciendo un campeonato regular".

Finalmente, volvió a elogiar a Zampedri." Al final de cuentas los partidos los deciden los goles y Fernando Zampedri desde llegó a Chile ha demostrado toda su calidad futbolística, es un jugador de mucha calidad y su categoría de goleador", cerró.