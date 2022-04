El presidente cruzado Juan Tagle expresó sorprendido la denuncia de Edmundo Valladares por supuesto robo al interior del camarín de Colo Colo, señalando que lo haya hecho por la prensa y no comunicándose directamente con ellos para buscar soluciones.

El partido entre Universidad Católica y Colo Colo comienza a quedar en el pasado. La igualdad quedó en el pasado debido a que el centro de las atenciones quedó captadas fuera de lo deportivo con los incidentes ocasionados en las tribunas de San Carlos de Apoquindo, como también la denuncia que se hizo por parte de los dirigentes del Cacique.

Juan Tagle, presidente de Cruzados, conversó de manera exclusiva con Al Aire Libre de Cooperativa, en la cual respondió a las problemáticas vividas en el clásico disputado el día domingo y donde se mostró sorprendido con la denuncia que hizo pública por la prensa el presidente, de aquel entonces de Blanco y Negro, el señor Edmundo Valladares.

“Respecto a lo del robo y quizás eso fue el apuro de que emitamos un comunicado el día domingo porque era una denuncia que nos parece gravísima. Nosotros en casi los 35 años que tiene San Carlos de Apoquindo jamás se había dado una especie de robo en los camarines y hasta ahora nosotros no tenemos información específica por parte de Colo Colo, ni de parte de alguna autoridad respecto a ese robo”.

No fue lo único que dio a conocer debido a que también apuntó que “Nosotros hubiéramos esperado, mantengo la mejor relación con Edmundo Valladares y por eso que me llamó mucho la atención que esto lo denunciara públicamente por la prensa y no comunicándose con nosotros para denunciar esta situación”.

Finalmente, respecto a este tema señaló que “Más allá de eso no tenemos ninguna información sobre esa situación y se dio a conocer que una cámara de seguridad habría estado tapada y efectivamente, esa cámara apunta hacia la zona mixta que estaba tapada y que no sabíamos que estaba así”.

Otro de los puntos que aclaró el presidente de la institución cruzada fue el polémico comunicado que emitieron el domingo del partido.

“El comunicado del domingo en la tarde no refleja el sentir a lo que es el punto central de nuestra posición como Cruzados y en eso hacemos un mea culpa de n haber comunicado adecuadamente con mucha información de contexto, pero la principal es que nosotros condenamos todos los actos de violencia que ocurrieron el domingo por parte de hinchas nuestros o hinchas del equipo rival y eso debió haber sido el primer punto del comunicado, pero no con la relevancia o importante que debe tener”.

En esta misma línea, el mandamás del club agregó que “Reconocemos el error y hemos recibido muchos comentarios al respecto, defendemos mucho nuestro estadio como un lugar para la familia y entendemos también que puede haber público visita, obviamente tomando las medidas de seguridad razonable y no creemos que nunca deba haber público visita”.

Finalmente, el presidente sentenció al respecto señalando que “Seguramente ahora próximos entreguemos un nuevo comunicado de manera bien detallada ratificando nuestra posición”.