Juan Tagle, presidente de Universidad Católica, habló frente a los medios este viernes en compañía del Gerente Deportivo, José María Buljubasich para dar conclusion con respecto al tema de Yamil Asad.

Para el mandamás de Cruzados, la situación que se vivió con el argentino no fue algo fácil de determinar y se llevó a todas las partes involucradas para que se tomara una resolución.

"Sin duda no ha sido una situación fácil para nadie en Cruzados, para Yamil y para nadie de los que participan en esta institución. Decirles que nosotros nos hemos tomado muy en serio este caso, lo hemos analizado en el directorio, hemos también recurrido a la Comisión de Ética de Cruzados, hemos conversado con Yamil", dijo el presidente cruzado.

"Hemos acordado con él un aporte económico importante que dará a una o más fundaciones de beneficencia social que trabajen con niños vulnerables, también su participación en algunas actividades sociales. Sin prejuicio además, que él tiene que enfrentar la investigación que está llevando adelante la justicia civil, eso es materia de otro orden", agregó.

Además, Tagle da por cerrado el tema para que el jugador se enfoque en lo futbolístico. "Respecto a Cruzados, nosotros con lo comunicado y acordado con Yamil con relación a las reparaciones que he señalado, queremos dar por cerrado el asunto", sostuvo.

"Que Yamil se logre enfocar en la cancha para lo que vino, como un profesional y ojalá que pueda hacer frente a la situación como lo está haciendo ahora, pero enfocarse fundamentalmente en lo que es su trabajo, su compromiso con el club y dar lo mejor de él para que logre los objetivos de Universidad Católica", agregó el presidente franjeado.

"Así que a nombre del directorio y de todo Cruzados queremos dar por cerrado este tema respecto de lo que corresponde y como dije, no obstante, lo que pueda determinar la investigación que se está llevando adelante en otro ámbito. Eso solamente”, cerró en cuanto a ese aspecto.

Por otra parte, luego de lo ocurrido con el trasandino, desde la justicia una de las medidas que se determinó, es que Asad está con arraigo nacional y podría complicar su participación en Copa Libertadores. Sin embargo, Tagle explicó.

“Eso efectivamente se ha conversado con el abogado que lleva el caso y que defiende a Yamil. Existe una orden de arraigo, pero también la posibilidad de solicitar una autorización especial para salir del país", expuso

Además, el dirigente cruzado señaló. "Normalmente se exige una fianza también asociado a eso, de tal manera que Yamil efectivamente está a disposición del cuerpo técnico sujeto en el caso de viajar a esa autorización que debiera otorgar el tribunal, pero que no debiera tener problema en obtenerla si es necesario”.

En cuanto a la consulta de cómo se evaluó la continuidad de Asad en el equipo, Tagle fue claro en decir que la decisión fue tomada en conjunto por varias partes que conforman la plana mayor de la UC.

“Esta medida analizamos cada caso, los antecedentes. No hay aquí un precedente que aplique, porque nunca una situación es igual a la otra. En este caso con Yamil hemos acordado un aporte que es significativo y además su participación en algunas actividades sociales. Por cierto con su compromiso, partiendo por eso, con su compromiso que lo señaló aquí, de integrarse de pleno a la actividad deportiva". comentó.

"Enfocarse en eso y no verse involucrado en situaciones como esta, pero como dije no es un precedente, cada caso se analiza en su mérito. No es una decisión mía o de Tati, es una decisión que pasa por una Comisión de Ëtica que existe al interior de Cruzados y luego por el Directorio. Aplica a este caso y cada caso, si existe alguna situación, se evaluará según los antecedentes”, especificó Tagle.

El regente también fue determinante en aclarar. “Tenemos en cuenta y esto que la gente lo tenga claro, aquí nosotros no estamos interfiriendo en nada con la acción que la justicia pueda tomar. Aquí hay un aspecto penal, civil, de probable indemnizaciones, hay personas que se vieron afectadas".

"Eso es todo un ámbito de la justicia que no nos corresponde interferir. Como Cruzados tomamos lo que tiene relación como jugador profesional de Universidad Católica, como parte de un plantel y como de lo que ocurrió interfirió con esa obligación", sostuvo.

Por último, concluyó. "Por eso es que adoptamos esta solución que es acordada con él, que es una reparación económica, de una participación en estas actividades sociales y con su compromiso de enforcarse plenamente en el equipo. Ese es un análisis que realizan las distintas instancias de Cruzados y que no interfieren en absoluto con las responsabilidades que él tenga o no que asumir frente a la justicia civil".