El ex técnico y jugador de la UC se fue en picada en contra del volante argentino y aseguró que no está comprometido con el proyecto que tiene el equipo dirigido por Ariel Holan.

Juvenal Olmos no tiene piedad con Yamil Asad: "No solo está fuera de forma, no está comprometido con el proyecto de la UC"

Universidad Católica no pudo lograr su clasificación a semifinales de Copa Chile luego de quedar eliminada con Universidad de Chile. Los Cruzados tendrán que enfocarse en lo que resta del Campeonato Nacional 2022 y definir si disputará algún torneo internacional para la próxima temporada.

Sin embargo, las críticas al rendimiento de algunos jugadores no se dejaron en esperar en este adiós a Copa Chile. Fabián Orellana y Alfonso Parot fueron blanco de las críticas por parte de los hinchas de la UC.

Aunque también le cayeron a otro futbolista, pero fue por parte de Juvenal Olmos. El ex técnico cruzado se refirió a Yamil Asad y le cayó con todo, asegurando que no está involucrado con el proyecto del club.

"Asad no solo está fuera de forma, no está comprometido con el proyecto de la UC, así de lleno, de plano y no porque uno lo esté diciendo. Él lo demostró dentro de la cancha y con algunas actitudes fuera de la cancha, no está metido en este proyecto", sostuvo Olmos.

El volante argentino no ha tenido una buena estadía en la UC | Foto: Agencia UNO

El mediocampista ingresó al minuto 71 del duelo ante los azules y donde reemplazó a Juan Leiva.