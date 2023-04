Juvenal Olmos se enoja y le para el carro a Matías Dituro: "Usted no está hablando con un periodista, está hablando con un ex futbolista y un ex entrenador"

Una verdadera polémica se ha desatado en los últimos días luego de unas declaraciones realizadas por Juvenal Olmos. El histórico jugador de Universidad Católica aseguró que el actual plantel le 'estaría haciendo la cama' a Ariel Holan.

Dichos que obviamente llegaron a los jugadores del elenco cruzado y que este jueves salió al paso Matías Dituro. El capitán cruzado respondió ante estas palabras del ex futbolista y cerrar de una vez por todas el tema. No obstante, lejos de dejar atrás la problemática, Olmos volvió al ataque y le respondió al guardameta en Todos Somos Técnicos.



"Primero que todo es que yo también fui futbolista señor Dituro y también estuve en planteles y yo sí vi estas cosas. Usted no está hablando con un periodista, no está hablando con una persona que no tiene idea de fútbol, sino que está hablando con un ex futbolista y un ex entrenador. Entonces cuando usted es tan tajante y dice 'esto no lo he visto nunca, esto no existe'. Entre nosotros, usted sabe que existe y ha existido en muchas partes, no solo en Chile. Así que, arreglamos esa parte", comenzó expresando el ex DT de la UC.

"Segundo. Yo también fui capitán de la Católica y cuando había un problema salía a hablar al otro día, no cuatro días después. Me suena algo maqueteado su discurso, es como si en verdad hay un problema, salga después del partido de Colina, salga el día lunes, pero ¿cuatro días después?", agregó.

Además, el actual comentarista complementó "Tercero. Se está preocupando de mí y tiene un partido con Colo Colo el sábado. Yo no sabía que era tan importante para usted y no sabía que era tan importante para ese equipo que están hablando de mí, cuando debiesen estar hablando de Colo Colo. De la estrategia de Colo Colo, cómo ganarle a Colo Colo, qué cosas no debemos repetir de lo que ocurrió el sábado con Colina el próximo sábado con Colo Colo".

Sin embargo, no todo quedó allí por parte del ex seleccionador nacional y volvió a repasar al meta. Dejando en claro que él conversa con gente del club y aseguró que a pesar de no estar de manera cotidiana en la precordillera, igual está adentro de la institución.

"Por último, para que quede bien claro. Hay una cosa que es información, hay otra que es pelambre y hay otra cosa que es diagnóstico. Tal vez algún día usted sea entrenador y tendrá un diagnóstico de esto. Usted podrá observar y no va a opinar de lo que escucha en la radio y no opinará de lo que escucha en un canal. Usted va a opinar de lo que está bien", manifestó Olmos.

"Me parece atemporal lo que usted está diciendo y me voy a jugar un pleno. Si toda la gente que usted nombró en un club que conozco mejor que usted, porque usted dice 'nadie'. Yo converso con sus compañeros también, converso con las divisiones inferiores, entonces no me trate como alguien que no sabe nada del club. Yo estoy adentro, por más que esté afuera, estoy adentro de ese club y estoy en el corazón de los hinchas de la Católica. Entonces, ¿Sabe qué? Mejor concéntrese para el partido del sábado", añadió.



Por último, le puso tarea a él y a sus compañero de cara al compromiso contra Colo Colo.

"Espero que jueguen tan bien que me pueda tapar la boca y me digan 'ganamos. Ganamos de manera convincente, con una estrategia de juego, nos pelamos, salimos acalambrados'. Igual como salieron acalambrados algunos jugadores de Colina. Seguro que los hinchas de la Católica lo van a aplaudir a rabiar con lo que harán el próximo sábado".