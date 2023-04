Las dos razones que esgrime el presidente de Universidad Católica para no pensar en refuerzos para el segundo semestre del 2023

Universidad Católica ha tenido un comienzo de año de dulce y agraz. Si bien, está en la lucha por el título en el Campeonato Nacional 2023, también sufrió una temprana eliminación en la Copa Sudamericana a manos de Audax Italiano y también una sufrida clasificación en Copa Chile ante Deportes Colina.

Con los dos objetivos que aún quedan en la temporada, los cruzados esperan cumplir ambos y con un plantel que fue armado nuevamente luego de la marcha de jugadores referentes.

La UC se armó con Guillermo Burdisso, Franco Di Santo, Brayan Rovira, Byron Nieto, Eugenio Mena y el retorno de Alexander Aravena. Nombres que llegaron para reforzar y reemplazar también a los que se marcharon de cara a los desafíos, pero por sobre todo el de la Copa Sudamericana.

Foto: Photosport

Pero de todas maneras, es que algunos hinchas cruzados creen que el equipo les falta algunos refuerzos, más aún considerando que la salida de varios jugadores. Por lo mismo, es que Juan Tagle salió al paso sobre si la UC irá por nuevos nombres a mitad de año para potenciar de cara a la segunda parte del 2023 y dejó en claro las dos razones que impiden contratar más futbolistas, como la la eliminación de Copa Sudamericana y el arriendo del Santa Laura.

"Tenemos que ser muy responsables en el mediano y largo plazo. Este año nosotros consideramos un presupuesto que contemplaba pasar una fase en la Sudamericana y pagamos un costo oneroso por Santa Laura, que no estuvo disponible cuando debió estarlo. Entonces nos hemos enfrentado a un año complejo en lo económico", inició explicando el mandamás de la UC.

"El plantel lo diseñamos para el año 2023, eso no quita que haya una oportunidad de fichaje, pero pensar que vamos a ir a buscar grandes refuerzos en el receso no es realista. No quisiera genera expectativas al respecto, porque creemos que hay un buen plantel, que el equipo tiene mucho más potencial de lo que está mostrando", agregó.



Por último, Tagle destacó que existen nombres de jugadores formados en casa que ya están consolidándose en el primer equipo y que también vienen de atrás por los mismos pasos.

"Hay jugadores jóvenes muy interesantes, unos que son realidad como Alexander Aravena o Gonzalo Tapia, y otros que vienen fuerte. No debiéramos salir a buscar refuerzos a mitad de temporada, salvo que hubiera una gran oportunidad o que saliera algún jugador del club", cerró.