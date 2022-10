El capitán y referente de la Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida, ratificó que a fines de año no seguirá en el cuadro cruzado, aunque no le cierra la puerta a un desafío internacional para seguir su carrera.

José Pedro Fuenzalida tiene una decisión tomada: no seguirá jugando más en la Universidad Católica. Eso es un hecho. El Chapa, actual capitán de los Cruzados, dejó en claro que su contrato no se estirará por un año más y que en el fútbol chileno no volverá a jugar en otro equipo que no sea el de la franja. Más bien, el experimentado jugador apuesta a un desafío internacional.

Según se enteró Bolavip, Fuenzalida estaría siendo sondeado por algunos clubes de la MLS para la próxima temporada y el jugador tiene deseos de ir a Estados Unidos por un tema de estabilidad familiar. Por ello, la palabra retiro no está ciento por ciento capitalizada por el emblema de la UC.

El próximo lunes 31 de octubre, a las 20 horas, Fuenzalida vivirá su último partido ante la Barra de Los Cruzados en el desafío frente a Audax Italiano en el Estadio Santa Laura. El Chapa dejó en claro que es su adiós del cuadro de Ariel Holan y que no sabe que pasará con su futuro.

"No tengo tomada la decisión de retirarme. Solo sé que en Chile no jugaré en otro equipo. Si aparece una opción afuera, donde pueda seguir compitiendo por uno o dos años más, lo veré más adelante. Quiero cerrar bien esta etapa en la Católica", expresó Fuenzalida.

José Pedro Fuenzalida no sabe si seguirá su carrera deportiva, pero sí dejó en claro que serán sus últimos partidos en la UC (Agencia Uno).

ver también Olmos es categórico con la UC y le manda un recado con miras al 2023

Fuenzalida, hasta el momento, desde que volvió de Boca Juniors a jugar en la Universidad Católica levantó un total de 10 títulos y cuatro de ellos fueron en torneos largos de Primera División. Sin duda, el Chapa terminará un exitoso ciclo con la franja.

"Se acerca el final de esta etapa de vestir la camiseta de la Universidad Católica (...) Estoy tratando de pensar que esto se acaba. Siento orgullo de vestir la camiseta y son semanas especiales para mí (...) Cumplí un ciclo en estos 7 años, donde conseguí cosas históricas con el club", añadió.