El portero argentino Matías Dituro aún no confirma cual será su destino para esta temporada y en esta jornada recibió a un nuevo club interesado para contar con él

La Universidad Católica se ha mantenido enfocada en lo que serán sus desafíos para el cierre de este año, en donde los dirigidos por Ariel Holan buscarán lograr el sueño del Pentacampeonato y, además, deben luchar por la Copa Chile y Copa Sudamericana.

Ante estos grandes desafíos, los Cruzados se han reforzado de buena manera, oficializando las llegadas Daniel González y Mauricio Isla, teniendo todo abrochado con Cesár Pinares y a eso, se le suma un retorno que cuenta de momento como una gran incorporación, la de portero Matías Dituro.

Hasta día de hoy la continuidad del golero no es definitiva, en la UC dieron un plazo hasta esta semana para poder zanjar la continuidad o salida de Dituro debido al gran interés que ha generado en distintos clubes, en donde Vélez Sarsfield se candidateaba como una de sus grandes opciones, pero en las últimas horas un equipo del Viejo Continente se busca meter en la pelea.

Según señala el diario OK de España, el Mallorca de la primera división de dicho país es el nuevo interesado en poder contar con Matías Dituro, tras la grata imagen que dejó el golero de 35 años en su paso por el Celta de Vigo, por lo que buscan la opción de logar su fichaje.

"Mallorca ya tiene fijado su siguiente objetivo para la portería. El elegido es el argentino Matías Dituro, de 35 años, que esta temporada ha jugado en Celta, pero cuyos derechos pertenecen a Universidad Católica de Chile. La dirección deportiva bermellona ya ha planteado una oferta por el guardameta, que no ve mal la opción de recalar en la isla, pero aún no ha dado una respuesta definitiva", informó el diario OK.

Siguiendo por aquello, el mismo medio indica que el DT del conjunto Pirata ya habría aprobado su llegada al club “Javier Aguirre ha dado su visto bueno al fichaje de Matías Dituro y la Universidad Católica de Chile también está abierta a negociar con el Mallorca. Sólo falta que el jugador se decida”, afirmaron desde España.

Los próximos días serán claves para saber cuál será el futuro del portero Matías Dituro, quien está con la opción de mantenerse en la UC, volver a su natal Argentina para jugar en Vélez Sarsfield o retornar a la liga española a defender la camiseta del Mallorca.